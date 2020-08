Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 7 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 7 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Fatal Agents, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dramma sulla Seconda Guerra Mondiale con Sophie Marceau. Dopo la morte del marito, Louise fugge da Londra ed entra a far parte di un servizio segreto creato da Churchill.

Monster, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Charlize Theron nel ruolo che l’ha consacrata. La vera storia di Aileen Wuornos, prostituta divenuta una spietata serial killer.

Film comici da vedere stasera in TV

7 uomini a mollo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia sulle seconde occasioni. Un gruppo di uomini in crisi di mezza età ritrova fiducia nella vita formando una squadra di nuoto sincronizzato.

Pallottole in libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un’ispettrice di polizia scopre che suo marito, morto da eroe, conduceva in realtà una doppia vita criminale.

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Enrico Brignano interpreta un normale tassista, la cui vita cambia per sempre quando un ricco cliente dimentica le chiave di casa sul suo sediolino.

R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Film tratto da una celebre serie a fumetti. Una commedia soprannaturale con Ryan Reynolds, Jeff Bridges e Kevin Bacon. Un’agenzia celeste recluta agenti defunti e li rispedisce sulla Terra.

L’uomo dell’anno, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Robin Williams è un amato presentatore di un talk show, che si cimenta quasi per gioco nelle presidenziali USA, vincendole.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Antonio chiede a Paolo di sposarlo. I due dovranno però superare lo scoglio più delicato: comunicarlo ai genitori.

Film western da vedere stasera in TV

Jane Got a Gun, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Natalie Portman protagonista di un western con Ewan McGregor e Joel Edgerton. La moglie di un fuorilegge contatta l’ex amante per difendersi dai nemici del marito e salvare la propria fattoria.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Fuga dal pianeta Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Buffi alieni per un film inconsueto. L’astronauta Scorch Supernova risponde a un SOS inviato da un pianeta sconosciuto, la Terra. Scoprirà però trattarsi di una trappola.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La battaglia dei tre regni, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Kolossal di John Woo. Nell’antica Cina, il Primo Ministro dell’Impero, Han, attacca i regni confinanti. Le vittime uniscono le forze per fronteggiare in un’epica battaglia.

Thelma & Louise, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ridley Scott dirige Susan Sarandon e Geena Davis in un road movie vincitore di un Oscar e un Golden Globe. Si racconta la vacanza ribelle di due casalinghe insoddisfatte.

Film thriller da vedere stasera in TV

Heaven’s Pond – Prigioniera di un incubo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Luna di miele nel segno del thriller per Tara Reid. Una donna trascorre la luna di miele in un’isola deserta. Scopre però d’aver sposato uno psicopatico che intende tenerla in ostaggio.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un’avventura, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Laura Chiatti e Michele Riondino, sulle note di Battisti e Mogol. Film ambientato nella Puglia degli anni ’70, dove la ribelle Francesca torna nel paese natio. Matteo, vecchia fiamma, intende riconquistarla.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Contagion, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Una pandemia colpisce l’intero pianeta. Inizia una corsa contro il tempo per circoscrivere il contagio, iniziato a Hong Kong.

I programmi in chiaro

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Il meglio delle otto edizioni de “I migliori anni”, programma condotto da Carlo Conti.

Il circolo degli inganni, ore 21:20 su Rai 2

Laurie e Grant vanno a vivere in quartiere residenziale, nella speranza di recuperare il loro rapporto. Verrà offerta loro una cena di benvenuto da una strana coppia di vicini.

La Grande Storia – Nazismo: l’orrore e la speranza, ore 21:20 su Rai 3

In viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto la storia del Novecento e non solo.

Champions League – Juventus-Lione, ore 21:00 su Canale 5

Sfida di Champions League tra Juventus e Lione. Match valido per l’accesso ai quarti del torneo.

Tutto può cambiare, ore 21:30 su Italia 1

Greta e Dave sono due cantautori che scrivono canzoni insieme e sono innamorati fin dall’università. I due si trasferiscono a New York e qui ha fine la loro armonia.

Innamorato pazzo, ore 21:27 su Rete 4

Lei è la principessa Cristina, arriva a Roma per accompagnare il padre, re Gustavo. Lui è Barnaba, conducente di un autobus, che si innamora perdutamente di lei.

I misteri di Parigi, ore 21:15 su La7

Serie TV che segue diversi crimini, ambientati in differenti luoghi di Parigi, da Moulin Rouge alla Torre Eiffel.

X-Factor – Il sogno, ore 21:30 su Tv8

Il meglio delle ultime otto edizioni di X-Factor.

Fratelli di Crozza - Classic, ore 21:25 su Nove

Il meglio dello show di Maurizio Crozza, che racconta l’Italia a modo suo, col sorriso sulle labbra.