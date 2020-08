Charlize Theron, il video di quando si è rasata per Mad Max: Fury Road

L’attrice premio Oscar ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato il momento in cui si è dovuta tagliare tutti i capelli per interpretare il personaggio di Furiosa

Furiosa, personaggio iconico

Mad Max: Fury Road è diventato con il passare del tempo un vero e proprio cult, amato dal pubblico di tutto il mondo. È stato nominato per il miglior film agli Academy Awards 2016, un raro onore per un film d'azione a tutto campo, e ha vinto sei Oscar, nelle categorie tecniche. Nel film accanto a Tom Hardy, subentrando nel ruolo principale di Mel Gibson c'è per l'appunto Charlize Theron nel ruolo del "vero protagonista" del film, Furiosa. Il film, che è essenzialmente una lunga sequenza di inseguimento senza fiato, è considerato uno dei migliori film d'azione di tutti i tempi e ha consolidato lo status di Theron come una vera star d'azione. Del resto l'attrice di origine sudafricana non era certo nuova a ruoli del genere e, anzi, negli ultimi anni ha preso parte a numerosi action movies di successo, da Atomic Bionda a Fast & Furious 8, fino ad arrivare al più recente The Old Guard, sbarcato su Netflix nella prima metà di luglio. Un film che l’ha vista interpretare la protagonista Andy, una guerriera secolare con il dono dell’immortalità. Al suo fianco, tra gli altri, sono apparsi sia Chiwetel Ejiofor che Luca Marinelli. Proprio nei giorni scorsi, la Theron ha confermato che Netflix produrrà il sequel del film dopo i buoni risultati ottenuti dopo il suo rilascio.