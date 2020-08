Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 6 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 6 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Enrico Brignano interpreta un normale tassista, la cui vita cambia per sempre quando un ricco cliente dimentica le chiave di casa sul suo sediolino.

Un poliziotto da Happy Hour, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Brendan Gleeson e Don Cheadle in una commedia premiata al Festival di Berlino. Un irriverente poliziotto irlandese deve collaborare su un caso di droga con un agente dell’FBI.

R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film tratto da una celebre serie a fumetti. Una commedia soprannaturale con Ryan Reynolds, Jeff Bridges e Kevin Bacon. Un’agenzia celeste recluta agenti defunti e li rispedisce sulla Terra.

Amici come noi, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia on the road con il duo Pio e Amedeo. Saltato il matrimonio di Pio, due amici lasciano Foggia per andare a Roma, Milano e, infine, ad Amsterdam.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Thelma & Louise, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ridley Scott dirige Susan Sarandon e Geena Davis in un road movie vincitore di un Oscar e un Golden Globe. Si racconta la vacanza ribelle di due casalinghe insoddisfatte.

Robin Hood – L’origine della leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Riscrittura della storia dell’arciere di Sherwood, con Taron Egerton e Jamie Foxx. Robin di Loxley organizza una rivolta contro la Corona inglese, in un regno distrutto dalla corruzione.

Film western da vedere stasera in TV

Deadwood – il film, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il film dedicato alla celebre serie TV western, “Deadwood”. Una pellicola che rappresenta l’ultimo atto dello show.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Seconda avventura dedicata al tenero Wuba. Una taglia pende sulla sua testa, ma il piccolo eroe troverà la protezione del baro Tu.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Divergent Series: Insurgent, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sequel del film tratto dalla saga “Divergent”. Jeanine insegue i Divergenti in fuga alla ricerca di alleati.

Sanctum, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Action prodotto da James Cameron, che segue un gruppo di speleologi durante un’esplorazione. Una tempesta tropicale li sorprende, lasciandoli incastrati all’interno di una caverna.

Film romantici da vedere stasera in TV

Breaking Dance, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Musical romantico dal creatore di “Step Up”. Un’aspirante ballerina diventa celebre grazie a un video su internet, che però rischia di rovinare il rapporto con i suoi amici.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Casa Howard, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tre Oscar e un Golden Globe per questo dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Una casa di campagna è al centro di numero eventi nell’Inghilterra degli inizi del Novecento.

Favolacce, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Elio Germano protagonista di questa favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati con 5 Nastri d’Argento. Film ambientato nella periferia di Roma, in una comunità di famiglie la rabbia è sul punto d’esplodere.

Il colore viola, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film tratto da un romanzo premiato con il Pulitzer. Una donna nera lotta per ritrovare la propria identità dopo anni di abusi dal padre e non solo.

Film horror da vedere stasera in TV

Critters Attack! – Il ritorno degli extraoroditori, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Mix di commedia e horror in questo reboot di un film del 1986. I famelici Critters sono tornati e più voraci che mai.

I programmi in chiaro

Sei mai stata sulla Luna, ore 21:25 su Rai 1

Giulia ha 30 anni e lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda. Guida una spider di lusso e viaggia in un jet privato. Un giorno si ritroverà in un paesino in Puglia, affascinata da un contadino del luogo.

Due donne e un segreto, ore 21:20 su Rai 2

Katie torna a Whispering Pines con sua madre Amy e il fratello Luke. Amy ha affittato una casa di proprietà di Megan, una donna che l’anno precedente ha peso il marito e i suoi due figli in un incidente.

In arte Mina, ore 21:20 su Rai 3

Uno speciale dedicato alla grande Mina.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una delle migliori edizioni di Zelig, programma comico cult.

300, ore 21:30 su Italia 1

Film tratto dalla graphic novel di Frank Miller. Si narrano le gesta di re Leonida e dei suoi valorosi uomini nella battaglia delle Termopili.

Mamma Mia!, ore 21:27 su Rete 4

Adattamento cinematografico del noto musicale con le musiche degli ABBA. Una giovane scopre il diaro segreto della madre e decide di invitare sull’isola dove vive i tre uomini della sua vita. Uno di loro potrebbe essere suo padre.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Nel cuore della tempesta, ore 21:30 su Tv8

Andrea, pilota di linea, è costretta a un atterraggio di emergenza a causa di una forte tempesta. La compagnia aerea l’accuserà di imperizia.

Ronin, ore 21:25 su Nove

Dopo la caduta del muro di Berlino, le spie di tutto il mondo sono a spasso e si arrangiano come possono.