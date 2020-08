Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 1 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 1 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Pinocchio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Matteo Garrone propone la sua versione della fiaba di Pinocchio, vincitrice di 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento. Film con Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

Demolition: Amare e vivere, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jake Gyllenhaal e Naomi Watts in un film sul tema della perdita. Distrutto dal dolore per la morte di sua moglie, un uomo riesce a trovare aiuto in maniera inaspettata.

The Teacher, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Una satira pungente che vede come protagonista un’insegnante, basata su una storia vera nella Bratislava del 1983. Una professoressa rivela il suo vero volto da astuta manipolatrice, chiedendo favori in cambio di buoni voti.

Film western da vedere stasera in TV

I magnifici sette, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un vero e proprio cult del genere western, con Charles Bronson, Yul Brinner e Steve McQueen. Sette pistoleri difendono gli abitanti di un villaggio messicano da una banda di criminali.

Film comici da vedere stasera in TV

Asso di cuori, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un poliziotto e il suo fedele pastore tedesco formano una squadra perfetta. L’agente dovrà però evitare la soppressione di Asso, accusato d’aver morso e ferito un malvivente.

Un figlio all’improvviso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Christian Clavier in una commedia dai divertenti equivoci. La vita di una coppia di mezza età viene sconvolta dall’arrivo di un giovane che sostiene d’essere loro figlio.

Insieme per forza, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Dopo un pessimo primo appuntamento, Jim e Lauren, ovvero Adam Sandler e Drew Barrymore, si ritrovano per caso in vacanza con le rispettive famiglie.

Maledetto il giorno che t’ho incontrato, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone, vincitrice di 5 David di Donatello. Si racconta il rapporto tra un nevrotico critico musicale e un’attrice, interpretata da Margherita Buy.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Joker – Wild Card, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham è un bodyguard col vizio del gioco. Per aiutare un’amica, si ritroverà nei guai con la malavita di Las Vegas.

Total Recall – Atto di forza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Colin Farrell e Kate Beckinsale nel remake del celebre action tratto da un racconto di Philip K. Dick. Un uomo si sottopone a un esperimento per inserire nella propria mente i ricordi di esperienze mai vissute.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’inquilino del terzo piano, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Roman Polanski dirige e interpreta un thriller psicologico. Un impiegato prende in affitto un appartamento. Questo era stato in precedenza abitato da una ragazza suicida. Si ritroverà a fronteggiare una serie di eventi surreali.

Film romantici da vedere stasera in TV

Paura d’amare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Al Pacino e Michelle Pfeiffer in una love story che vede lui nei panni di un cuoco appena uscito dal carcere. Si innamora di una cameriera delusa dalla sua vita e dagli uomini.

Film biopic da vedere stasera in TV

Migliori nemici, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Sam Rockwell e Taraji P. Henson in un’incredibile storia vera. Un’attivista afroamericana è chiamata a confrontarsi sulla segregazione razziale nelle scuole con il leader del KKK.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic World, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Quarto capitolo della celebre saga, che vede dei nuovi genetisti alle prese con un lavoro rischioso sul DNA dei dinosauri. Sono così giunti al punto da creare un ibrido spaventoso e terrificante.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Dante’s Peak – La furia della montagna, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Uno studioso scopro che un vulcano sta per eruttare, mettendo in pericolo una città. Gli viene però impedito di dare l’allarme.

I programmi in chiaro

Una storia da cantare – Adriano Celentano, ore 21:25 su Rai 1

Il racconto della carriera di Adriano Celentano, il primo a portare il rock ‘n’ roll alle masse in Italia.

Lei è la mia pazzia, ore 21:05 su Rai 2

Una giornata idilliaca al mare si trasforma in un incubo quando Alison e suo fratello vengono salvati dall’attacco di uno squalo da Daniel, giovane dalla complessa personalità.

Per qualche dollaro in più, ore 21:20 su Rai 3

Secondo film della trilogia del dollaro di Sergio Leone. Due pistoleri danno la caccia a un bandito messicano, uno per la taglia, l’altro per ucciderlo.

La sai l’ultima?, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo format per un programma storico, che vede tre coach, Scintilla, Maurizio Battista e Biagio Izzo, schierare in campo alcuni barzellettieri molto dotati.

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, ore 21:30 su Italia 1

Sin dall’alba dei tempi Scrat prova ad agguantare la sua maledetta ghianda. Stavolta il suo tentativo provocherà un cataclisma continentale.

Una vita, ore 21:25 su Rete 4

Trentacinquesimo episodio della sedicesima stagione della nota soap opera spagnola. Ramon organizza una merenda con le vicine per aiutare Carmen a integrarsi.

Sindrome cinese, ore 21:15 su La7

Film ambientato in California nel 1979. Durante un servizio di cronaca nella sala di controllo di una centrale nucleare, una troupe testimonia un incidente quasi fatale.

Balla coi lupi, ore 21:30 su Tv8

Il tenente John Dumbar diventa un eroe di guerra, suo malgrado. Riceve un cavallo e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Si ritrova in un avamposto alla frontiera indiana, dove inizia un percorso che lo cambierà per sempre.

Il giorno del giudizio, ore 21:25 su Nove

Il meglio della satira di Come ho catturato l’ultimo dei Casalesi. Si racconta la cattura del latitante Michele Zagaria, boss dei Casalesi.