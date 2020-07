Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 29 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 29 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gerard Butler e Morgan Freeman tornano nel secondo capitolo della saga. I funerali del Primo Ministro inglese radunano i potenti della Terra. Un’ottima occasione per un attacco terroristico.

Due nel mirino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Mel Gibson e Goldie Hawn in una action-comedy che vede un narcotrafficante pentito e protetto dall’FBI, costretto a fuggire da una banda di assassini. Coinvolgerà anche la sua ex fidanzata nella fuga.

The transporter legacy, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Quarto capitolo della saga diretta da Luc Besson. Frank Martin è un autista al solfo della malavita. Si ritrova coinvolto nella pericolosa vendetta di una ragazza.

Film drammatici da vedere stasera in TV

I villeggianti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio in un film sull’amore e la vita. Una donna fa i conti col divorzio in una villa in Costa Azzurra.

Ancora una volta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Dramma sentimentale che vede una donna, stufa dei dubbi del fidanzato, partire per le Antille. Qui si innamora di un uomo maturo.

C’era una volta a… Hollywood, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un film di Quentin Tarantino, che intende mostrare l’altra faccia della Hollywood degli anni ‘doro.

Ogni maledetta domenica, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Al Pacino ci conduce nel mondo del football americano, ricco di compromessi, menzogne ed eccessi. Un viaggio drammatico nella stagione degli “Sharks”, tra dilemmi personali e vite bruciate.

Film comici da vedere stasera in TV

Voglia di vincere, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Michael J. Fox in una commedia cult degli anni ’80. Un timido ragazzo del college scopre d’essere in realtà un licantropo. Una peculiarità che lo tramuta in una leggenda del basket.

Il giorno più bello del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Siani dirige e interpreta questa commedia, che lo vede come un impresario teatrale a un passo dal fallimento. Un giorno sarà costretto a prendersi cura di due bambini, tutelando uno dei due da un gruppo di scienziati interessati ai suoi poteri.

3 donne al verde, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una commedia che le vede nei panni di tre impiegate di banca. Intendono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito e mettono a punto un piano per arricchirsi.

The Nice Guys, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Divertente commedia noir ambientata nella Los Angeles degli anni ’70, con Russell Crowe e Ryan Gosling. Due investigatori, dai modi ben differenti, si ritrovano a gestire un caso molto complicato.

È nata una star?, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Tratto dal romanzo di Nick Hornby, due genitori scoprono che il figlio è un pornodivo.

Film horror da vedere stasera in TV

Scream 3, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Terzo capitolo della saga horror di Wes Craven. Nel corso delle riprese del film che racconta gli eventi del primo film, il killer uccide le sue vittime, seguendo la sceneggiatura.

Film biopic da vedere stasera in TV

Into the Storm – La guerra di Churchill, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Brendan Gleeson, premiato con un Emmy, interpreta Churchill nel biopic che ne mostra la vita privata, scandita da tormenti e debolezze.

Film thriller da vedere stasera in TV

Countdown, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una app predice il giorno e l’ora della morte di chiunque la scarichi. Una giovane cerca dunque di cambiare il proprio destino.

I programmi in chiaro

SuperQuark, ore 21:25 su Rai 1

Piero Angela conduce il suo storico programma di natura scientifica, “SuperQuark”.

N.C.I.S., ore 21:45 su Rai 2

Diciassettesimo episodio della sedicesima stagione, dal titolo “Sotto la superficie”. Un SEAL, imbarcato su un sottomarino di ultima generazione, muore durante un’immersione di routine.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

La storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che consente ai parenti e amici di mettersi in contatto con i propri cari scomparsi.

Come sorelle, ore 21:20 su Canale 5

Quarto episodio della prima stagione. L’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell’incendio. Tutti cercano una soluzione per risolvere il problema.

Chicago Fire, ore 21:16 su Italia 1

Dodicesimo episodio della settima stagione, dal titolo “Fa’ la cosa giusta”. La Squadra viene chiamata per un incidente motociclistico. L’uomo coinvolto muore, ma non ci sono testimoni.

Mediterraneo, ore 21:27 su Rete 4

Le avventure tragicomiche di alcuni soldati italiani in occupazione di un’isola greca durante la Guerra.

Piccola posta, ore 21:15 su La7

I consigli di una rubrica di “piccola posta” di un settimanale influenzano e fanno intrecciare tre storie e tre vite diverse.

Madame, ore 21:30 su Tv8

Anne e Bob sono una ricca coppia americana. Per dare nuova linfa al loro matrimonio ormai in crisi, decidono di trasferirsi nella loro residenza nella romantica Parigi.

I mitici – Colpo gobbo a Milano, ore 21:35 su Nove

Giulio e suo fratello Fabio mettono insieme una banda di rapinatori improvvisati per svaligiare una gioielleria di via Montenapoleone a Milano.