Ponies, Emilia Clarke si è rotta due costole sul set della serie tv

Ponies, la nuova serie Peacock in cui recita come protagonista, si è rivelata piuttosto impegnativa per Emilia Clarke. Soprattutto dal punto di vista fisico.

Il racconto di Emilia Clarke

Emilia Clarke, quattro volte candidata agli Emmy, ha rivelato di essersi "rotta una costola" durante le riprese delle scene hot previste dal copione. Nella serie tv, dal 15 gennaio su Peacok, veste i panni di Bea, una vedova della Guerra Fredda che seduce diversi agenti di alto livello del KGB per ottenere risposte. "Tre uomini, in poche ore", ha spiegato a The Wrap. Confessando poi di essersi rotta una costola per lo sforzo. Un fatto, questo, confermato dalla co-protagonista Haley Lu Richardson (che interpreta Twila, un'altra vedova della CIA): "È successo davvero. È così piccola e delicata che si è rotta una costola". In realtà, le costole non si sono rotte del tutto: semplicemente, sono uscite un pochino.