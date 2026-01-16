Offerte Sky
Ponies, Emilia Clarke si è rotta due costole sul set della serie tv

Serie TV
©Getty

Nella serie tv, dal 15 gennaio su Peacok, veste i panni di Bea, una vedova della Guerra Fredda che seduce diversi agenti di alto livello del KGB per ottenere risposte

Ponies, la nuova serie Peacock in cui recita come protagonista, si è rivelata piuttosto impegnativa per Emilia Clarke. Soprattutto dal punto di vista fisico.

Il racconto di Emilia Clarke

Emilia Clarke, quattro volte candidata agli Emmy, ha rivelato di essersi "rotta una costola" durante le riprese delle scene hot previste dal copione. Nella serie tv, dal 15 gennaio su Peacok, veste i panni di Bea, una vedova della Guerra Fredda che seduce diversi agenti di alto livello del KGB per ottenere risposte. "Tre uomini, in poche ore", ha spiegato a The Wrap. Confessando poi di essersi rotta una costola per lo sforzo. Un fatto, questo, confermato dalla co-protagonista Haley Lu Richardson (che interpreta Twila, un'altra vedova della CIA): "È successo davvero. È così piccola e delicata che si è rotta una costola". In realtà, le costole non si sono rotte del tutto: semplicemente, sono uscite un pochino.

La trama

Serie TV di spionaggio ambientata a Mosca nel 1977 durante la Guerra Fredda, Ponies racconta la storia di Bea GrantTwila Hasbeck, due donne americane che lavorano come segretarie all’ambasciata degli Stati Uniti e che si ritrovano vedove dopo la misteriosa morte dei loro mariti, entrambi agenti della CIA.

Convinte che non si sia trattato di un semplice incidente, le due chiedono di poter collaborare con l’intelligence statunitense: grazie al fatto di essere considerate “PONIES” (Persons Of No Interest, ovvero persone che non destano sospetti), riescono a operare sotto copertura come agenti non ufficiali.

 

Pur partendo da ruoli apparentemente secondari, Bea e Twila si immergono nel pericoloso mondo dello spionaggio, svelando una vasta cospirazione della Guerra Fredda e cercando la verità sulla morte dei loro mariti, tra intrighi, tensione e dinamiche di alleanza tra le due protagoniste.

