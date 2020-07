La Juve e il cinema: 7 film italiani colorati di bianconero

6/7

"L'allenatore nel pallone" (Sergio Massaro, 1984). Famosissima farsa sul pallone italiano all'apice del suo splendore, a metà degli anni Ottanta. Decennio a lungo dominato dalla Juventus e perciò, tra una battuta su Cabrini e una su Trapattoni, c'è spazio anche per l'Avvocato Agnelli al calciomercato (anche qui come in "Eccezzziunale veramente" non se ne mostra il viso, tutt'al più l'orologio sul polsino della camicia) e per un incontro ravvicinato con Monsieur Platini (o meglio la sua controfigura) in una surreale partita nella nebbia del Comunale di Torino.