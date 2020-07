Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 14 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 14 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film bellici da vedere stasera in TV

Fury, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Brad Pitt, Shia LaBeouf e il resto di una squadra americana sono dietro le linee nemiche in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale. A bordo del loro carrarmato, si ritroveranno a fronteggiare il nemico e le proprie paure.

Film comici da vedere stasera in TV

L’ospite – Un viaggio tra i divani degli altri, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Guido si separa da Chiara e chiede ospitalità ad amici e parenti, diventando di fatto spettatore delle loro vite private.

Bad Words, ore 211:00 su Sky Cinema Comedy

Jason Bateman dirige e interpreta una sfrontata commedia. Un 40enne molto cinico partecipa alla gara nazionale di spelling per bambini e stringe amicizia con un piccolo concorrente.

Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo dedicato ad Alex Foley, interpretato da Eddie Murphy. Stavolta si ritrova in California per indagare sul ferimento di un suo amico.

Forever young, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia agrodolce dedicata agli eterni Peter Pan, che sognano un’infinita giovinezza, imitando costantemente lo stile dei giovani.

Film d’azione da vedere stasera in TV

2 Fast 2 Furious, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Brian torna a infiltrarsi, stavolta al fianco di un vecchio amico, così da riuscire a incastrare un noto narcotrafficante. Questo è l’unico film della saga senza Vin Diesel.

I pinguini di Madagascar, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Spin-off di “Madagascar”, dedicato ai quattro pinguini soldato: Skipper, Kowalski, Rico e Soldato.

Film thriller da vedere stasera in TV

Miss Bala – Sola contro tutti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gina Rodriguez in un thriller ambientato in Messico. Una truccatrice di Los Angeles è alla ricerca dell’amica scomparsa. Si ritrova così coinvolta in un traffico losco.

Good People, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

James Franco, Kate Hudson e Omar Sy in un thriller ad alta tensione. Una coppia entra in possesso di una valigia piena di soldi. Diventa così il bersaglio di un pericoloso criminale.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le ragioni del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

L’amore incontra l’arte in questa commedia romantica. Jamie è una pittrice contesa da due uomini. Un dipinto l’aiuterà a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Front Runner – Il vizio del potere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Hugh Jackman è un senatore americano impegnato nella corsa alla Casa Bianca nel 1988. Un’ascesa bruscamente interrotta da uno scandalo sessuale.

Pinocchio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ben 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento per il film di Matteo Garrone, che racconta la storia di Pinocchio con un cast stellare, che comprende Roberto Benigni, Gigi Proietti e Rocco Papaleo.

Arrivederci professore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Johnny Depp è un professore che scopre d’essere affetto da una grave malattia. Ciò modifica la sua visione del mondo. Decide dunque di cambiare atteggiamento nella sua vita quotidiana.

The dressmaker – Il diavolo è tornato, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Kate Winslet è Tilly, tornata a casa dopo ben 20 anni, così da fronteggiare un passato scomodo e doloroso, cercando giustizia.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Charlize Theron ed Emily Blunt in un film che amplia i confini della favola di Biancaneve, riproponendola in chiave moderna.

I programmi in chiaro

The Resident, ore 21:25 su Rai 1

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “La morte prima del disonore”. Dopo un attacco hacker, il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettrica.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Settimo episodio per la stagione numero 23, dal titolo “La forza della coppia”. Semir e Paul assistono a un omicidio. Le ultime parole della vittima li conducono in un monastero, dove dovranno partecipare a un seminario.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l’attualità italiana e la cronaca, approfondendo i temi caldi con i propri ospiti.

All Togheter Now – La super sfida, ore 21:20 su Canale 5

Un gruppo di aspiranti cantanti prendono parte al talent condotto da Michelle Hunziker, esibendosi dinanzi a una giuria composta da 100 artisti ed esperti.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Sesto episodio della sesta stagione, dal titolo “Vero o falso”. La moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Voight mette subito in moto la propria squadra.

Il ragazzo di campagna, ore 21:27 su Rete 4

Artemio abita in un paesino di quattro case e di colpo si ritrova a Milano, travolto dagli eventi e con la prospettiva di una nuova vita.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Paura in volo, ore 21:30 su Italia 1

Dopo una tremenda collisione in volo, un aereo passeggeri perde il controllo, pur non precipitando. La sua velocità è sostenuta e c’è pochissimo tempo per intervenire.

Sahara, ore 21:25 su Nove

Dirk Pitt è un esploratore e cerca una nave da guerra del periodo della guerra civile, che contiene un enorme tesoro.