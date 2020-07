Coronavirus, Alessandra Mastronardi racconta le regole dei set

Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati, popolari e seguiti dal pubblico del Bel paese. L’attrice è tornata sul set raccontando a TV Sorrisi e Canzoni le procedure a cui cast e crew sono sottoposti per lo svolgimento delle riprese.

Alessandra Mastronardi: “Gli attori fanno il tampone ogni settimana”

Alessandra Mastronardi (FOTO), nata il 18 febbraio 1986 a Napoli, è tra le grandi protagoniste della settima arte italiana. Anno dopo anno l’attrice è stata in grado di affermarsi grazie a un talento che l’ha portata a recitare anche all’interno della pellicola To Rome with Love di Woody Allen.

In questi giorni l’artista è tornata sul set della serie TV L’allIeva andando incontro alle nuove regole da seguire in seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).