I 50 anni di Chris O'Donnell

3/21 ©Fotogramma

Ma è il 1992 l'anno della svolta: nel film "Scuola d'onore" recita al fianco di giganti come Brendan Fraser, Matt Damon e Ben Affleck. In "Scent of a Woman - Profumo di donna" collabora invece invece con Al Pacino (che per quel ruolo vince un Oscar) e si guadagna una nomination ai Golden Globes come migliore attore non protagonista

Coronavirus, slitta la cerimonia Golden Globes 2021