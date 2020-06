Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 20 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 20 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film musicali da vedere stasera in TV

Teen Spirit – A un passo dal sogno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una favola musicale con protagonista Elle Fanning, dal produttore di “La La Land”. Una giovane cantante intende vincere un noto talent, così da sfuggire a una realtà che la opprime.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Kill Bill – Vol .1, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film cult di Quentin Tarantino, con protagonista Uma Thurman. È la prima parte della saga della sposa killer, intenta a dare la caccia a Bill, suo mentore e amante, che l’ha quasi uccisa e portato via sua figlia.

Cani sciolti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un film d’azione con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Dopo aver perso la protezione dei propri superiori, due agenti infiltrati nella malavita dovranno lottare per avere salva la vita.

Jason Bourne, ore 21:15 su Premium Cinema

Matt Damon torna nei panni di Jason Bourne. Un ex agente della CIA decide di hackerare alcuni file e contatta Bourne, da anni latitante in Grecia.

Film bellici da vedere stasera in TV

La grande fuga, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn in un cult del cinema bellico. Un gruppo di prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale progetta l’evasione dal campo di concentramento nel quale si ritrova.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Baby Boss, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un bambino entra in aperto conflitto con il fratellino neonato. Questi si rivela essere un vero e proprio dittatore in miniatura, che pare nascondere un grande segreto.

Film thriller da vedere stasera in TV

Più denso dell’acqua, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller ambientato tra le mura domestiche. I coniugi Petrovic affittano una stanza a uno studente che somiglia incredibilmente al figlio, morto di overdose. In breve però l’ospite mostrerà il proprio lato oscuro.

The Jackal, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth, con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. La mafia russa assolda un fenomenale killer per eliminare una potente figura politica americana.

Firefox – Volpe di fuoco, ore 21:15 su Premium Energy

Clint Eastwood dirige e interpreta questo thriller. È un maggiore dell’aviazione che deve impadronirsi di un nuovo aereo sovietico.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un amore all’altezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jean Dujardin e Virginia Efira formano un’insolita coppia in questa commedia romantica. La bella Diane si innamora di un uomo molto affascinante ma particolarmente più basso di lei.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Indivisibili, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Struggente storia diretta da Edoardo De Angelis, vincitrice di 6 David di Donatello. Due gemelle siamesi vengono sfruttate per la loro splendida voce. Viola e Daisy però sognano un futuro normale.

Film comici da vedere stasera in TV

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Bud Spencer in una commedia cult. Lo sceriffo di una cittadina americana deve difendere un piccolo alieno dai militari che intendono catturarlo.

Il giorno più bello del mondo, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Commedia per tutta la famiglia, diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale, vicino al fallimento, si ritrova a doversi prendere cura di due bambini. Uno dei due ha dei poteri incredibili e dovrà essere protetto a ogni costo.

Uno di famiglia, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Il protagonista è Luca, 40enne che viene preso sotto l’ala di una potente famiglia di Roma, che controlla l’intera capitale.

Yes Man, ore 21:15 su Premium Comedy

Jim Carrey è un uomo che vive la propria vita seguendo una sola parola: “No”. Un giorno decide di dare una svolta alla propria quotidianità, aderendo a un programma che lo obbliga ad accettare qualsiasi cosa.

Film biopic da vedere stasera in TV

Genius, ore 21:15 su Premium Emotion

Film Ambientato nella New York degli anni ’20, con Nikole Kidman e Jude Law. Il giovane scrittore Thomas Wolfe conosce l’editore Max Perkis. È l’inizio di una complessa amicizia.

I programmi in chiaro

20 anni che siamo italiani, ore 21:25 su Rai 1

Programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Uno show che intreccia musica, ospiti e un ottimo storytelling.

Ossessione senza fine: il ritorno, ore 21:05 su Rai 2

Il dottor Beck ha cambiato nome e si ritrova in Messico. Qui salva una giovane dall’annegamento e finisce con l’innamorarsene. Le cose però non andranno affatto come previsto.

Permette? Alberto Sordi, ore 21:45 su Rai 3

Film che racconta la vita e la carriera di Alberto Sordi, dagli esordi al grande successo nazionale. La storia di un uomo che ha cambiato la comicità in Italia.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, ore 21:20 su Canale 5

Settima stagione dell’esilarante programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che mette a confronto due squadre di concorrenti agguerriti, appartenenti a categorie opposte.

The Warriors Gate, ore 21:30 su Italia 1

Jack Bronson è un adolescente molto timido, deriso da tutti a scuola. Vive con sua madre, single, che fatica ad arrivare a fine mese. Il suo rifugio è un mondo virtuale, accessibile attraverso il suo computer. Un giorno però vi si ritrova scaraventato all’interno.

Una vita, ore 21:25 su Rete 4

Settimo episodio della 16esima stagione della fiction spagnola “Una vita”. Ojeda Tapia si presenta a casa di Samuel per dirgli che Ariza è sparito senza pagarlo. A dovergli dare la somma pattuita sarà proprio Alday.

The Queen – La regina, ore 21:15 su La7

Dramma storico biografico sulla Regina Elisabetta II di Inghilterra. Film che si concentra sul delicato periodo successivo alla morte della Principessa Diana. Pellicola che consegnò l’Oscar a Helen Mirren.

Il collezionista di ossa, ore 21:30 su Tv8

Thriller adrenalinica con Denzel Washington e Angelina Jolie. Ennesimo omicidio efferato a New York. C’è un serial killer in libertà, spietato ed enigmatico. La Jolie dovrà portare avanti le indagini, guidata a distanza da un esperto bloccato nel proprio letto da una tetraplegia.

La vendetta di Carter, ore 21:25 su Nove

Jack Carter torna nella propria città per onorare il fratello rimasto vittima di un incidente. Non crede però alla versione ufficiale e inizia a indagare per ottenere la verità.