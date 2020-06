Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 10 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 10 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film comici da vedere stasera in TV

E poi c’è Katherine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Emma Thompson e Mindy Kaling in una commedia ambientata nel mondo della televisione. Katherine assume una donna inesperta ma ricca d’entusiasmo per rilanciare il proprio show.

Fargo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Black comedy dei fratelli Coen, con Frances McDormand. Un uomo assolda due criminali per inscenare il rapimento di sua moglie, così da chiedere il riscatto al suocero. Qualcosa però va storto.

Matilda 6 mitica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Danny DeVito interpreta e dirige una commedia tratta dal celebre libro di Roald Dahl. Una bambina è molto intelligente e dotata di particolari poteri. Viene ignorata dai propri genitori ma trova in un’insegnante la giusta persona per aiutarla a crescere.

La rivincita delle sfigate, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Esordio alla regia per Olivia Wilde in una commedia sulla trasgressione. Al fine di recuperare il tempo passato a studiare, due giovani studentesse decidono di trascorrere un’intera notte di eccessi.

Figli, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Commedia tratta dal monologo di Mattia Torre. I protagonisti sono Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, genitori impegnati nella quotidiana lotta per tenere insieme una famiglia.

La Polinesia è sotto casa, ore 21:14 su Premium Emotion

Stefano è un giovane dalla vita molto tranquilla. L’incontro con due surfisti però lo spingerà a considerare l’idea di cambiare per sempre la sua vita.

Scuola di polizia 3: tutto da rifare, ore 21:15 su Premium Comedy

Terzo capitolo della fortunata serie comica americana. Due scuole di polizia entrano in competizione, così da poter evitare la chiusura di una di esse.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

After Earth – Dopo la fine del mondo, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Will Smith e suo figlio Jaden protagonisti di un fanta-acton. Un ranger e suo figlio sono costretti a effettuare un atterraggio d’emergenza sulla Terra. Film ambientato nel futuro, nel quale il nostro pianeta è ormai un luogo selvaggio e ostile.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Rambo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone dirige e interpreta il quarto capitolo della saga. Rambo si trova in Thailandia, dove si unisce a un esercito di mercenari per liberare un gruppo di missionari in pericolo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Armi chimiche, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller. Una avvenente donna complica i piani di un anziano agente del Mossad. Questi dovrà fronteggiare la missione della sua vita.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Disobedience, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Rachel Weisz e Rachel McAdams coinvolte in una conturbante storia al femminile. Si racconta l’amore proibito tra due donne, che sconvolte la comunità ebraico-ortodossa di Londra.

Trafficanti, ore 21:13 su Premium Cinema +24

Film ispirato a una storia vera, dal regista di “Una notte da leoni”. Due amici decidono di mettersi in affari, vendendo armi.

Shutter Island, ore 21:14 su Premium Energy

Due agenti federali vengono inviati a Shutter Island, così da indagare sulla scomparsa di un’infanticida da un istituto mentale. Pellicola diretta da Martin Scorsese, con protagonista Leonardo DiCaprio.

Film biopic da vedere stasera in TV

Il traditore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nel racconto sul processo che ha visto coinvolto Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimoniò contro Casa Nostra.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Highlander – L’ultimo immortale, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Il primo capitolo con Christopher Lambert e Sean Connery su un guerriero delle Highlands che scopre d’appartenere a una stirpe di immortali, che può essere ucciso solo da suoi simili.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:13 su Premium Cinema

Harry torna a Hogwarts e scopre un vecchio libro di pozioni, appartenuto a un misterioso principe mezzosangue. Questo è la chiave per scoprire alcuni segreti passati.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 su RAI 1

Settimo episodio della prima stagione di Nero a metà, intitolato “Una canzone per te”. Quando una giovane rapper viene trovata priva di vita sul tetto di un autobus, Carlo e Malik indagano. Nel frattempo, Cristina lascia Franco.

La regina del peccato, ore 21:20 su RAI 2

Film canadese del 2017 per la regia di J. F. Rivard. Posy conduce una vita tranquilla e, in apparenza, felice, insieme al suo fidanzato. Poi però conosce Jack, e la sua vita cambia completamente.

Chi l’ha visto, ore 21:20 su RAI 3

Federica Sciarelli parla del caso del finanziere scomparso in provincia di Brindisi.

Ocean’s eleven, ore 21:27 su Rete 4

Film americano del 2001 per la regia di Steven Soderbergh. Danny Ocean è un gangster appena uscito di prigione che mette insieme una banda di undici criminali professionisti per svaligiare un casinò di lusso.

Tu si que vales, ore 21:45 su Canale 5

Lo show condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

#rEsistiamo, ore 21:30 su Italia 1

Il lockdown raccontato attraverso le storie della gente comune in un documentario che saprà emozionarvi.

Atlantide, storie di uomini e di mondi, ore 21:25 su La7

Programma televisivo di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori.

Notte brava a Las Vegas, ore 21:30 su TV8

Film americano del 2008, per la regia di T. Vaughan con Cameron Diaz. Cameron Diaz e Ashton Kutcher si ritrovano sposati dopo una notte di bagordi a Las Vegas.

Nati stanchi, ore 21:25 su NOVE

Film italiano del 2001 per la regia di D. Tambasco, con Ficarra e Picone. Due ragazzi siciliani sono chiamati a rendersi utili dalla società, ma fingono con abile disinvoltura di essere impegnati nella ricerca di un lavoro.

