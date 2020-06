Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 9 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 9 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky.

Film thriller da vedere stasera in TV

Regali da uno sconosciuto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jason Bateman e Rebecca Hall in un thriller di Joel Edgerton, che interpreta un inquietante stalker. Un vecchio compagno di scuola inizia a insinuarsi in maniera ossessiva nella vita di una giovane coppia.

Film comici da vedere stasera in TV

Tutti pazzi a Tel Aviv, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia sul tema della crisi arabo-israeliana premiata a Venezia. Un palestinese, stagista sul set di una soap opera, riesce a trovare un accordo inusuale con l’ufficiale israeliano del checkpoint.

Din Don – Il ritorno, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Sequel del primo episodio con Enzo Salvi. Tornato a fare il manager, Donato scopre che Don Pino, appena deceduto, lo ha nominato suo vice nella parrocchia.

Un’estate in Provenza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jean Reno e Anna Galiena in una commedia in scenari incantevoli. Tre ragazzi trascorrono le proprie vacanze in una tenuta in campagna, insieme al nonno. Questi è un uomo burbero dal passato tempestoso.

Commediasexi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paolo Bonolis ed Elena Santarelli in una commedia sul mondo della politica italiana. Un politico, paladino in pubblico della famiglia tradizionale, farà di tutto per nascondere l’esistenza della sua amante.

Ricomincio da me, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens in una commedia sulla voglia di riscatto. Una 42enne ottiene finalmente il lavoro dei suoi sogni, ma deve fare i conti con il proprio passato.

Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2, ore 21:14 su Premium Comedy

L’ispettore capo Lee e il detective Carter sono in vacanza a Hong Kong. Una bomba di colpo esplode e distrugge l’ambasciata americana, riportandoli in azione.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Elysium, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Action fantascientifico con protagonista Matt Damon, ambientato nel 2154. In questa versione futura della Terra i ricchi vivono su una stazione spaziale. Il resto dell’umanità sopravvive sul pianeta. Un operaio, condannato a morte, si ribella e, una volta modificato, tenta l’assalto al paradiso.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hook – Capitan Uncino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts sono i protagonisti di un film cult di Steven Spielberg, che ci riporta all’Isola che non c’è. Peter è ormai divenuto adulto e si è creato una famiglia. Ha dimenticato tutto ma si ritroverà nuovamente a fronteggiare Uncino, riscoprendo se stesso.

La mummia, il ritorno, ore 21:14 su Premium Energy

Secondo capitolo della saga. Sono trascorsi 10 anni e Imhotep si reincarna per sconfiggere il Re Scorpione. Decide di ottenere la propria vendetta, rapendo il figlio di O’Connell.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo capitolo della trilogia prequel de “Il Signore degli Anelli”, firmata da Peter Jackson. Bilbo è un hobbit, zio di Frodo, che si ritrova in un’avventura al fianco di Gandalf e 13 nani.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Padre, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tim Roth e Nick Nolte protagonisti di un dramma sul riscatto e la vendetta. Un truffatore viene braccato dai poliziotti. Si traveste da sacerdote e, dopo aver rubato una macchina, fugge insieme a una giovane compagna di viaggio.

Trafficanti, ore 21:13 su Premium Cinema

Film ispirato a una storia vera, dal regista di “Una notte da leoni”. Due amici decidono di mettersi in affari, vendendo armi.

The danish girl, ore 21:15 su Premium Emotion

Due attori da Oscar, Alicia Vikander e Eddie Redmayne in questo film ispirato a una storia vera. Si racconta la vita del primo uomo che si sottopose a un intervento di cambio di sesso.

Film biopic da vedere stasera in TV

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Willem Dafoe premiato come miglior attore a Venezia, interpretando Van Gogh. Un biopic che racconta i tormenti dell’artista, così come i suoi rapporti con il fratello Theo e Paul Cauguin.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Miami Vice, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Colin Farrell e Jamie Foxx in un action ispirato alla serie cult degli anni ’80. I poliziotti Sonny e Rico si infiltrano in una banda di narcotrafficanti.

I programmi in chiaro

Con il cuore nel nome di Francesco, ore 20:30 su RAI 1

Carlo Conti e Gianni Morandi insieme per una serata di solidarietà, a sostegno di chi soffre per via dell’emergenza sanitaria.

La fuitina sbagliata, ore 21:20 su RAI 2

Film italiano del 2018 per la regia di M. Esposito. Anna e Claudio devono trovare il coraggio di rivelare alle loro famiglie la fine del loro amore. L’impresa, però, si rivela tutt’altro che semplice.

#cartabianca, ore 21:20 su RAI 3

Trentatreesimo episodio di #cartabianca. Politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca ed Europa. A condurre, una formidabile Bianca Berlinguer.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La cattedrale del Mare, ore 21:31 su Canale 5

Settimo episodio della prima stagione de La Cattedrale del Mare, serie TV ispirata al celebre romanzo di Ildefonso Falcones. Convinto che Mar stia conducendo Arnau sul sentiero della tentazione, Joan aiuta Elionor con un piano per liberarsene. Margarida Puig fa vista a quest’ultima.

Le iene, ore 21:15 su Italia 1

Uno dei programmi più irriverenti della sezione Mediaset: servizi di approfondimento culturale che propone inchieste e reportage facendo uso del suo stile satirico.

Di martedì, ore 21:15 su La7

Talk show condotto da Giovanni Floris dove confronti politici, reportage e interviste sul campo approfondiscono i temi scottanti della settimana.

Quantum of Solace, ore 21:30 su TV8

Film americano per la regia di M. Forster. Daniel Craig nei panni di James Bond è in cerca di vendetta, guidato dalla seducente Camille, in cerca di una misteriosa donna.

L’acchiappadenti, ore 21:25 su NOVE

Film canadese del 2010 per la regia di M. Lembeck, con D. Johnson. Un duro giocatore di hockey è costretto a scontare una pena sociale: travestirsi da fatina dei denti per i bambini.

