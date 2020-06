Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 3 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 3 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film biopic da vedere stasera in TV

Atto di fede, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un’incredibile storia vera, che mostra un giovane ormai dato per spacciato, recuperato dalle acque di un lago. Sua madre si affida alla fede, invocando l’aiuto divino.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mio figlio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller all’ultimo respiro. La polizia non riesce a trovare nuove piste per un delicato caso. Un padre decide dunque di darsi da fare, mettendosi sulle tracce dei rapitori di suo figlio.

7 sconosciuti a El Royale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film ad alta tensione con Jeff Bridges, Dakota Johnson e Chris Hemsworth, tra gli altri. Un gruppo di sconosciuti mette piede in un hotel tra California e Nevada. Ognuno di loro ha un segreto da nascondere e ben presto tutte queste bugie esploderanno in una notte folle.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Tom Cruise e Morgan Freeman in un film ambientato nel 2077. Un riparatore di droni sta per concludere la propria missione. L’arrivo di una donna risveglierà però qualcosa in lui, iniziando a porsi delle domande sulla propria realtà.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Premio Oscar per uno dei film più importanti di Christopher Nolan. Un gruppo di esploratori è alla ricerca di nuovi pianeti per riuscire a salvare la razza umana. Dovranno cimentarsi in una missione attraverso un buco nero.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Robin Williams in un film cult degli anni ’90. Due ragazzi si divertono con un gioco da tavola, che di colpo trascina al suo interno uno dei due. L’altra si dà alla fuga e, anni dopo, si ritroveranno costretti a giocare ancora, quando due giovanissimi riprenderanno la partita.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La maschera di ferro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Leonardo DiCaprio interpreta due personaggi in questo kolossal. Il primo è il re di Francia, dispotico e disposto ad affamare il proprio popolo. L’altro è il suo gemello, rinchiuso per anni nella Bastiglia. Un segreto che porrà i moschettieri dinanzi a una scelta molto difficile.

Cold War, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Premio per la miglior regia a Cannes nel 2018. I protagonisti vivono una tormentata storia d’amore nell’Europa divisa dal Muro di Berlino.

Red Joan, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Judi Dench nel film sulla biografia di una spia del KGB. Un’anziana vedova viene sottoposta a interrogatorio sul proprio passato, quando da giovane era al servizio del regime comunista.

Film comici da vedere stasera in TV

Sapore di mare 2 – Un anno dopo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel di Bruno Cortini, con Massimo Ciavarro. Si torna negli anni ’60 sulle spiagge della Versilia, dove le storie di molti giovani si intrecciano.

Love Actually, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Cast stellare per un classico di Natale, con Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth e Keira Knightley, tra gli altri. Dieci storie d’amore si intrecciano nella cornice di una Londra avvolta nella magia del Natale.

Onda su onda, ore 21:14 su Premium Emotion

Film diretto e interpretato da Rocco Papaleo. Due artisti incompresi cercano una via d’uscita dalla propria solitudine esistenziale.

Scuola di polizia, ore 21:15 su Premium Comedy

Primo capitolo della celebre saga comica. Improbabili personaggi arruolati mettono piede in una sgangherata accademia di Polizia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’Immortale, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Marco D’Amore dirige e interpreta un film sull’amato personaggio di Ciro, noto come l’immortale. Un killer spietato della serie TV “Gomorra”, mostrando in questa pellicola fin da giovanissimo, seguendo il suo percorso fino alla criminalità organizzata.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e l’ordine della fenice, ore 21:14 su Premium Cinema

Quarto capitolo della saga fantasy tratta dai romanzi di J. K. Rowling. La battaglia contro Voldemort e il suo esercito ha ormai avuto inizio. Harry Potter e i suoi amici scopriranno dell’esistenza dell’Ordine della Fenice.

Film western da vedere stasera in TV

Gli spietati, ore 21:14 su Premium Energy

Capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood, vincitore di quattro premi Oscar. Un cast da favola per un western particolarmente cinico e realistico.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 va in onda “Nero a metà”, stagione 1 - episodio 5 “Sorelle”. Una giovane donna viene ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Per Carlo e Malik il caso non sembra essere di facile risoluzione. Intanto, emergono nuovi dettagli sul caso Bosca.

La signora di Purity Falls, ore 21:20 Rai 2

Film del 2019 per la regia di Sam Irvin, con Olivia D'Abo, Kristanna Loken. Dopo la morte del marito, Nicole si trasferisce a Purity Falls con i suoi figli. Qui incontra una bella imprenditrice con un torbido segreto.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 Rai 3

A “Chi l’ha visto?” vecchi e nuovi casi di scomparsa, gialli irrisolti, aggiornamenti e inchieste. Federica Sciarelli raccoglie le testimonianze e i contributi dei telespettatori relativi a casi di scomparsa e di cronaca.

Vendetta: una storia d’amore, ore 21:25 Rete 4

Film di Johnny Martin, con Nicolas Cage e Anna Hutchison. USA 2017 - Un veterano della Guerra del Golfo, Nicolas Cage, decide di vendicare una donna che dopo essere stata stuprata, ha visto i suoi aggressori rimessi in libertà.

Tu si que vales, ore 21:20 Canale 5

Lo show è condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

King Kong, ore 21:20 Italia 1

Film del 2005 diretto, prodotto e co-scritto da Peter Jackson. Secondo remake del film omonimo del 1933, è interpretato da Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody.

Atlantide, ore 21:15 La7

Programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive. In questa puntata: “Roma criminale” - Dalla Banda della Magliana a Mafia Capitale, quarant'anni di segreti criminali.

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:30 Canale 8

Regia di Marc Lawrence, con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker. Una coppia newyorkese appena divorziata assiste ad un omicidio. L'FBI li considera testimoni preziosi e li costringe a vivere di nuovo insieme, sotto la sua protezione.

Cambio moglie - 1ª TV, ore 21:25 Nove

Stagione 1, episodio 3 - Due mogli e le loro famiglie si mettono alla prova in un esperimento sociale dove nulla è scontato! In questa puntata due famiglie agli antipodi: i Saracino di Roma e gli Evangelista di Pescara.

