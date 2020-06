Da Ace Ventura a Blade, i film che vorremmo rivedere al cinema IL QUIZ

Da Blade a Silent Hill, passando per l’esilarante Austin Powers e l’irriverente Ace Ventura, ecco tutti i franchise cinematografici di ieri che potrebbero suggerire sequel e reboot. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

Mentre Mission Impossible si prepara alle riprese del settimo capitolo e i Pirati dei Caraibi puntano al reboot, altre grandi saghe cinematografiche del passato sono state abbandonate. Eppure, il pubblico le ha amate.

LA FAMIGLIA ADDAMS approfondimento La famiglia Addams, tutti gli adattamenti dalla Tv al cinema Mercoledì, Zio Fester, Morticia e Gomez sono personaggi intramontabili, con il loro umorismo nero. C’è da star certi che una nuova storia su Mano e compagni sarebbe ben gradita ai cinefili incalliti. Il primo film per il cinema sulla famiglia più lugubre del grande schermo risale al 1991, sotto la regia di Barry Sonnenfeld. Solo due anni più tardi giunge il sequel La famiglia Addams 2. MACHETE Si svolge in Messico il film diretto da Robert Rodriguez e Ethan Maniquis e interpretato da Danny Trejo, nei panni di un agente federale sulle tracce di una ragazza sequestrata. Al primo Machete del 2010 segue Machete Kills (2013), con Lady Gaga, Mel Gibson e Marko Zaror: di un terzo film si è spesso vociferato (con tanto di indiscrezioni sul titolo, Machete Kills in Space) ma non è giunta, ad oggi, alcuna conferma. SILENT HILL

Gli amanti del genere horror amerebbero il ritorno della saga tratta dall’omonima serie videoludica diretta da Christophe Gans, che ha preso il via nel 2006 per tornare nelle sale nel 2012 con Silent Hill: Revelation 3D e il regista Michael J. Bassett. Recentemente Gans ha ammesso che gli piacerebbe tornare nel mondo di Silent Hill e che il progetto potrebbe essere presto in sviluppo.