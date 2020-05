I migliori personaggi di Danny Trejo

Danny Trejo è un attore statunitense di origine messicana, nato il 16 maggio del 1944, che nel 2020 compirà 76 anni. La sua è una storia alquanto particolare, avendo più volte messo piede in carcere. Grazie a un programma di riabilitazione carcerario riuscì a lasciarsi alle spalle quella vita. Ha iniziato il suo percorso nel cinema nel 1985, come comparsa nel film “A 30 secondi dalla fine”.

Si ritrova però ad allenare l’attore Eric Roberts, data la sua esperienza come pugile e, col tempo, ottiene un ruolo più ampio nella pellicola. Da allora la sua vita è cambiata e ha potuto recitare, in TV e al cinema, con grandi attori di Hollywood. Ecco dunque i suoi migliori personaggi tra piccolo e grande schermo.

Romero Parada – Sons of Anarchy

Tortuga – Breaking Bad

Navajas – Desperado

Razor Charlie – Dal tramonto all’alba

Machete – Machete

Romero Parada – Sons of Anarchy, 2011-2012

Membro importante del cartello del narcotraffico di Galindo, che entra in affari con Clay (Ron Perlman). Questi costringe anche Jax (Charlie Hunnam) ad accettare l’accordo, spingendo tutti i membri dei Sons of Anarchy a cimentarsi in un cammino molto pericoloso. Ciò che i protagonisti non sanno è che Romero e il suo complice nascondono un segreto.

Tortuga – Breaking Bad, 2012

Capo di un cartello del narcotraffico messicano e, al tempo stesso, un informatore per la DEA a El Paso. La sua strada si incrocia con quella di Hank Schrader, alle prese con un incarico a dir poco rischioso. Epica la scena della sua morte, della quale Danny Trejo si vanta ancora oggi. Quando qualcuno si vanta di un ruolo epico, lui tende a ricordargli che una volta la sua testa venne posta sul guscio di una tartaruga.

Navajas – Desperado, 1995

È Navajas nel film di Robert Rodriguez, del quale è col tempo divenuto un attore feticcio. Interpreta un killer spietato, che uccide le proprie vittime con l’uso di affilati coltelli. La sua precisione nel lancio mette in serio pericolo la vita di El Mariachi, interpretato da Antonio Banderas.

Razor Charlie – Dal tramonto all’alba, 1996

È il barista del Titty Twister, il locale nel quale Quentin Tarantino, George Clooney e i loro ostaggi si ritrovano malauguratamente. Quando il sole tramonta, sia lui che tutti gli avventori del locale si trasformano in creature della notte.

Machete – Machete, 2010

Un ex agente federale viene tradito e si ritrova a cambiare vita. Diventa un reietto in Messico ma dentro di sé batte ancora il cuore di un guerriero. Si batte per i più deboli e ben presto si ritroverà al fianco della resistenza in una lotta contro i corrotti e razzisti politici odierni e il suo acerrimo nemico del passato.