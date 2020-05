Dead by Daylight, in arrivo espansione dedicata a Silent Hill

In occasione del quarto anniversario di Dead by Daylight, gli sviluppatori del titolo hanno annunciato, tramite la pubblicazione di un trailer, una sorpresa che sarà sicuramente gradita dagli appassionati del titolo horror multiplayer.

La novità riguarda l’aggiunta di un DLC di Silent Hill al survival horror multiplayer Dead By Daylight. Si tratta di un vero e proprio cross-over che vedrà il debutto nel cast del celebre titolo horror multiplayer Dead By Daylight di Pyramid Head, l'iconico ed enigmatico nemico di Silent Hill 2. Come spesso accade in queste collaborazioni, il nome del personaggio non sarà quello originale. Pyramid Head sarà chiamato “The Executioner”.

Tra le novità una nuova mappa ambientata nella Midwich Elementary School

Come suggerisce il trailer diffuso sul canale YouTube ufficiale della software house, insieme a questo gradito arrivo, approderà sul titolo anche una mappa ambientata nella Midwich Elementary School, un’iconica location una location iconica di Silent Hill e dei videogiochi horror in generale. I giocatori, inoltre, potranno vestire i panni di Cheryl Mason direttamente da Silent Hill 3, che sarà la nuova sopravvissuta.

Le novità sono attualmente disponibili solo nel public test build di Steam. Il nuovo capito del titolo horror, nonostante ad ora non ci siano notizie ufficiali a riguardo, probabilmente debutterà su PC e console il 16 giugno 2020.

Gli sviluppatori di Dead by Daylight hanno colto l’occasione per annunciare l’arrivo sul titolo di diverse funzioni inedite, tra i quali la possibilità di giocare in multiplayer cross-play, e numerosi aggiornamenti per Dead by Daylight.

Dead by Daylight Mobile, oltre un milione di download nelle prime 48 ore

La nuova espansione del titolo non potrà che accrescere il successo di Dead by Daylight, la cui versione mobile è stata apprezzata sin dal lancio dagli appassionati del genere. Scaricabile gratuitamente su iOS e Android, il videogioco in sole 48 dal suo rilascio ha totalizzato oltre un milione di download.

"Siamo incredibilmente entusiasti della reazione dei giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Mathieu Cote, game director di Dead by Daylight. "Portare questo gioco su mobile rappresenta un importante traguardo per il team”.