Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 28 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 28 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Il grande salto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Esordio alla regia per Giorgio Tirabassi, che è anche protagonista della pellicola, al fianco dell’ex compagno di “Distretto di Polizia”, Ricky Memphis. Una volta fuori di prigione, due 50enni della periferia romana, decidono di organizzare un altro colpo.

Operazione Spy Sitter, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Azione e risate con Jackie Chan. Questi è un agente della CIA in incognito, che si ritrova a fare da babysitter a tre scatenati ragazzini, che lo aiuteranno a fronteggiare un pericoloso criminale russo.

Shaolin Soccer – Arbitri, rigori e filosofia Zen, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Mix di calcio, comicità e arti marziali esilarante. Un ex calciatore in crisi riesce a ritrovarsi allenando una squadra di outsiders che fonde calcio e kung fu.

La truffa dei Logan, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Action-comedy diretta da Steven Soderbergh, con protagonisti Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig. Due fratelli, perseguitati dalla sfortuna, organizzano una rapina al fianco di una folle banda.

Prendimi!, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia ispirata a una storia vera. Da circa 30 anni cinque amici trascorrono il mese di maggio giocando a Tag. Uno di loro, il migliore, non ha mai perso una gara e ora sta per sposarsi, ritirandosi dal gioco.

Un sacco di bello, ore 21:15 su Premium Comedy

Esordio cinematografico per Carlo Verdone. Tre episodi per tre personaggi divenuti in seguito cult all’interno della commedia italiana.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La ragazza dei tulipani, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Alicia Vikander, Christoph Waltz e Dane DeHaan sono coinvolti in un triangolo amoroso nella Amsterdam del XVII secolo. La moglie di un ricco mercante si innamora di un pittore e decide di fuggire con lui.

Stronger – Io sono più forte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jake Gyllenhaal è Jeff Bauman, un uomo ferito gravemente nel corso dell’attentato a Boston nel 2013. È costretto a fronteggiare un sofferto recupero, sia fisico che psichico.

Somewhere, ore 21:14 su Premium Emotion

Film premiato con il Leone d’Oro al Festival di Venezia. È il racconto della vita di eccessi di una star del cinema, che viene stravolta dalla presenza della figlia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, l’uomo dalla pistola d’oro, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Roger Moore è James Bond, che si ritrova contro Christopher Lee, nei panni del killer Saramanga. Questi è noto per uccidere le proprie vittime con proiettili d’oro con sopra inciso il nome della propria vittima. Ora ha nel mirino proprio 007.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo della saga con Sylvester Stallone. Ray Breslin dovrà liberare la figlia di un ricco magnate. La donna è rinchiusa in un carcere in Lettonia, ritenuto inespugnabile.

The Bourne Supremacy, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Secondo capitolo con protagonista Matt Damon nei panni di un killer della CIA. Questi decide di lasciarsi alle spalle il passato che non ricordo, tornando sul campo per un’ingiusta accusa di omicidio.

Colombiana, ore 21:15 su Premium Energy

Zoe Saldana è una fredda assassina, a caccia dei responsabili della morte dei suoi genitori. Questi sono stati uccisi quando lei era soltanto una bambina.

Film horror da vedere stasera in TV

Somnia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror diretto da Mike Flanagan. Due coniugi adottano un bambino, Cody. Il piccolo soffre però di un terrificante problema, che si manifesta quando si addormenta.

Film romantici da vedere stasera in TV

Una hostess tra le nuvole, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale con protagonista Gwyneth Paltrow e Mark Ruffalo. Donna è cresciuta in un campeggio per roulotte ma sogna di diventare una hostess. La strada per il successo è però ricca di ostacoli.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e il calice di fuoco, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Harry Potter si ritrova a prendere parte a una storica competizione di Hogwarts. La sua partecipazione va contro le regole, il che vuol dire che qualcuno intende incastrarlo. Ancora avventure per lui e i suoi amici, soppressi dall’ombra di Voldemort, ormai ufficialmente tornato.

I programmi in chiaro

Vivi e lascia vivere, ore 21:25 su RAI 1

Undicesimo episodio della prima stagione, dal titolo “La minaccia”. Le condizioni di Giovanni preoccupano tutti. Toni è disposto a tutto pur di rivederlo.

Morte sulla scogliera, ore 21:20 su RAI 2

Hella conduce delle indagini sulla morte di un uomo, il cui cadavere è stato ritrovato in fondo a una scogliera. Di colpo però svaniscono nel nulla anche moglie e figlia.

Air Force One, ore 21:20 su RAI 3

L’aereo del Presidente degli Stati Uniti, l’Air Force One, viene dirottato da un gruppo terroristico durante un volo di ritorno da Mosca. Chiedono il rilascio di un pericoloso dittatore.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento politico di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che finalmente avranno una tribuna televisiva dove raccontare le difficoltà della vita quotidiana.

Femmine contro maschi, ore 21:44 su Canale 5

Commedia di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Nandy Brilli ed Emilio Solfrizzi, tra gli altri. Un film corale che mette a confronto il mondo maschile e quello femminile.

Hunger Games: il canto della rivolta pt. 2, ore 21:30 su Italia 1

Capitolo finale della saga action con protagonista Jennifer Lawrence, tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Katniss capisce che la posta il gioco non è solo la sua sopravvivenza, ma anche il futuro dell’intera Panem.

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale condotto da Corrado Formigli, con inviati speciali, ospiti in studio e tanti spunti per fare chiarezza su temi di attualità sociale e politica.

The impossible, ore 21:30 su Canale 8

Una famiglia in vacanza sulle spiagge della Thailandia viene travolta da uno tsunami, lotterà per la sopravvivenza scoprendo il coraggio della gente.

Frankenstein Junior, ore 21:34 su Nove

Commedia cult di Mel Brooks, che riscrive in maniera esilarante la storia del dottor Frankenstein e della sua creatura. Uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita!

