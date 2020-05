Fase 2, negli Usa sui set di cinema e tv arriva il consulente Covid

Mentre in ogni parte del mondo cominciano lentamente a riavviarsi le prime produzioni post- Covid 19 ( LO SPECIALE - GRAFICHE ) e si è pronti a riallestire i set , arriva dagli Stati Uniti la notizia che presto arriverà una nuova figura di supporto per le produzioni che si apriranno da qui a breve.

Il consulente Covid

approfondimento

Fase 2, cinema e tv: firmato protocollo per ripresa delle produzioni

Si tratta del consulente Covid che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe aiutare gli studios, i tanti produttori ma anche gli attori ad affrontare al meglio le dinamiche che si sviluppano negli ambienti cinematografici e televisivi.Questa nuova figura dovrebbe essere un epidemiologo o comunque una specialista della salute pubblica in grado di fornire strategie dettagliate per trattare con grandi troupe che lavorano spesso in spazi angusti, truccatori che si trovano faccia a faccia con gli attori più importanti che nelle dinamiche di un film devono per forza di cose avere dei contatti fisici con altri interpreti, in una scena d’amore o di violenza.