Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 18 maggio

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Action

Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba nel primo spin-off della celebre saga action. Hobbs si ritrova a dover collaborare con Shaw per riuscire a fermare un terrorista, che minaccia di decimare la razza umana.

Agente 007, vivi e lascia morire, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Il primo 007 con protagonista Roger Moore. James Bond si ritrova in una missione delicata, tra magia nera e riti vodoo nelle paludi del Mar dei Caraibi.

The Losers, ore 21:15 su Premium Energy

Adattamento dell’omonimo fumetto, con Zoe Saldana. Un gruppo di soldati delle Forze Speciali è in cerca di rivalsa.

Film biopic da vedere stasera in TV

Mister Chocolat, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Omar Sy interpreta Rafael Padilla in un film dedicato alla sua vita. Si tratta del primo clown di colore della storia della Francia. Questi spopolò nella Parigi della Belle Epoque, con il nome d’arte di Chocolat.

A Private War, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Rosamund Pike nel biopic sulla reporter di guerra Marie Colvin. Una giornalista in grado di documentare con grande coraggio e passione numerosi conflitti in varie zone del mondo per il Sunday Times a partire dal 1985.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A spasso con Willy, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura d’animazione nello spazio. Il piccolo Willy è costretto ad atterrare su un pianeta ignoto. Riuscirà a scoprire un mondo ricco di meraviglie e pericoli, al fianco del robot Buck e dell’alieno Flash.

Film horror da vedere stasera in TV

Midsommar – Il villaggio dei dannati, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ari Aster dirige Florence Pugh un horror alla luce del sole. Una coppia di fidanzati si dirige in un villaggio svedese per le proprie vacanze, ma vengono coinvolti in sanguinari riti pagani.

Film romantici da vedere stasera in TV

Return to me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Storia d’amore tra David Duchovny e Minnie Driver. Bob supera il dolore per la morte della propria moglie grazie a Grace. Lo attende però una rivelazione sconcertante.

Film comici da vedere stasera in TV

L’ora legale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ficarra e Picone in una commedia sull’Italia di oggi. Gli elettori di un piccolo paesino della Sicilia scelgono un sindaco per la sua onestà. Ben presto però se ne pentiranno.

Come ti divento bella, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Amy Schumer e Michelle Williams in una commedia sulla fiducia in se stessi. Dopo un banale incidente, Renee si convince di essere avvenente come una modella.

Ave, Cesare!, ore 21:15 su Premium Comedy

Cast stellare per i fratelli Coen. Si guarda alla Hollywood degli anni ’50. Un attore viene rapito e il fixer Eddie Mannix dovrà riuscire a salvare la produzione.

Film thriller da vedere stasera in TV

La finestra sul cortile, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

James Stewart e Grace Kelly in un celebre thriller di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter è costretto all’immobilità in casa propria. Inizia così a spiare i propri vicini, scoprendo un possibile delitto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Premium Cinema

Mix di dramma e commedia, che parte da una domanda: quante coppie si sfascerebbero se l’uno guardasse nel cellulare dell’altro? Così un gruppo di amici decide di mettere gli smartphone sul tavolo per una sera, scatenando un inferno.

Delitto in camargue, ore 21:15 su Premium Emotion

Un giovane avvocato viene assassinato e un secondo omicidio dà del filo da torcere a due investigatori incaricati delle indagini.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

King Arthur: il potere della spada, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Guy Ritchie dirige Charlie Hunnam e Jude Law in una rilettura del mito di Re Artù. Il giovane Arthur estrae la spada dalla roccia, rivendicando il trono. Si ritroverà però al centro di una battaglia senza esclusione di colpi.

