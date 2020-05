Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 15 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 15 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Diavoli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nona puntata della prima stagione della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Massimo intende smascherare Dominic, fornendo alla stampa le prove della truffa messa in atto. Hackera i server della NYL, ma deve fare i conti con Duval.

La seduzione del potere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Meryl Streep e Alan Alda in un celebre dramma. Un senatore in corsa per la Casa Bianca si innamora di un’avvocatessa, mettendo a rischio carriera e famiglia.

Little Children, ore 21:15 su Premium Emotion

Coppie sposate e frustrate da compagni di vita noiosi, figli viziati e vite ormai da tempo prevedibili. Realtà che si celano dietro apparenze perfette.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Farrell e Nicole Kidman in un thriller firmato da Lanthimos, premiato a Cannes. Un misterioso passato lega un chirurgo a un ragazzo, che porterà sia lui che la sua famiglia sull’orlo dell’abisso.

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Un pescatore si è lasciato alle spalle la propria vita, rifugiandosi su un’isola. La sua ex moglie lo raggiunge, chiedendogli di uccidere il nuovo marito violento, anche per tutelare il figlio che i due condividono.

The Game – Nessuna regola, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Michael Douglas e Sean Penn in un thriller avvincente di David Fincher. Un uomo d’affari riceve un regalo dal fratello. Si tratta dell’iscrizione a un gioco di ruolo. Non sa però che sarà soltanto il primo passo all’interno di un terrificante incubo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 – Il mondo non basta, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Pierce Brosnan veste i panni di James Bond, al fianco di Sophie Marceau e Judi Dench. L’agente 007 deve proteggere la figlia di un petroliere da un terrorista.

Bad Boys, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith e Martin Lawrence nel primo film della saga action. Due poliziotti riescono a braccare una banda di narcotrafficanti. Il caso però si complica e l’unica che potrebbe aiutarli è una prostituta che viene rapina dalla gang.

Film comici da vedere stasera in TV

I tuoi, i miei e i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dennis Quaid e Renè Russo nel remake di “Appuntamento sotto il letto”. Helen e Frank sono entrambi vedovi e hanno ben 18 figli in due. Si innamorano ma la prole è contraria al matrimonio.

Ted, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Irriverente commedia di Seth MacFarlane, con Mark Wahlberg e Mila Kunis. Un orsetto di peluche prende vita, divenendo il migliore amico del protagonista. I due sono inseparabili anche oggi, nonostante John sia ormai un adulto.

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Pif protagonista di una commedia surreale. A un uomo vengono concessi appena 92 minuti per poter tornare sulla Terra e fare i conti con la propria esistenza.

Mia moglie torna a scuola, ore 21:15 su Premium Comedy

Valentina soffre per la sua scarsa cultura. Decide così di tornare sui banchi di scuola, contro il parere del marito.

Film romantici da vedere stasera in TV

New in Town – Una single in carriera, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale con Renee Zellweger. Lucy è stata inviata a supervisionare una fabbrica in Minnesota. Deve però scontrarsi con l’ostilità della comunità locale, ignara del fatto di star per vivere una sorprendente avventura.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Suicide Squad, ore 21:15 su Premium Cinema

Cast straordinario, con Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie. Un gruppo di criminali, ben noti agli amanti dell’universo fumettistico DC, viene assoldato dal governo per riuscire a compiere una missione suicida.

Film biopic da vedere stasera in TV

L’ultima discesa, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film ispirati alla vera storia del campione di hockey Eric LeMarque. Un uomo si ritrova su una montagna, che può rivelarsi fatale per lui, in balia dei propri eccessi.

Film horror da vedere stasera in TV

Botched – Paura e delirio a Mosca, ore 21:15 su Premium Energy

Un ladro si ritrova in trattativa con un serial killer durante una rapina. Una situazione surreale, per un film che mescola commedia e horror, tra ostaggi folli e religiosi paranoici.

