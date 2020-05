Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 5 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 5 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

RoboCop, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Remake di un cult anni ’80, con Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton. Pellicola ambientata in una Detroit futuristica, nel 2029. Un poliziotto gravemente ferito viene tramutato in un cyborg, posto al servizio della legge.

Sicario, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Action diretto da Denis Villeneuve, con protagonisti Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Una giovane agente dell’FBI viene arruolata nella lotta al narcotraffico messicano, ma si ritrova in una spirale di violenza e sete di vendetta.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’uomo fedele, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Love story con protagonisti Louis Garrel e Laetitia Casta. Marianne decide di lasciare Abel, dal momento che aspetta un figlio da Paul. Alla morte di quest’ultimo, Abel riconquista la donna, scatenando un putiferio.

Qualcuno da amare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Christian Slater e Marisa Tomei sono al centro di una love story. Un aiuto cuoco molto timido salva una giovane ragazza da un’aggressione. I due si innamorano ma il destino è pronto a mettere loro i bastoni tra le ruote.

Film thriller da vedere stasera in TV

Jackie Brown, ore 21:15 su Sky Tarantino Mania

Quentin Tarantino dirige Pam Grier, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. La protagonista è una hostess che collabora con la polizia per incastrare un noto criminale, per il quale lavora da anni.

Darkest Minds, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un fanta thriller che vede come protagonisti alcuni giovani dotati di superpoteri. Dopo essere sopravvissuti a un’epidemia, vengono reclusi dal governo in un campo di lavoro.

Exposed – Nell’ombra di un delitto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Keanu Reeves e Mira Sorvino sono i protagonisti di un thriller con risvolti paranormali. Un poliziotto incontra una donna che sostiene d’aver assistito a un vero e proprio miracolo.

Bus 657, ore 21:15 su Premium Cinema

Thriller tratto dal romanzo “Heist” di S. C. Sepher, con Robert De Niro e J. D. Morgan. Un padre è disposto a qualunque cosa per riuscire a curare la figlia gravemente malata.

La frode, ore 21:15 su Premium Emotion

Richard Gere è Robert Miller, un magnate che sembra avere qualsiasi cosa nella vita. Esiste però una linea molto sottile tra successo e rovina.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Balto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un’epidemia colpisce i bambini di una città dell’Alaska. L’unica speranza per salvare le loro vite è Balto. Un cane per metà lupo, che sfida una bufera incredibile per riuscire a portare la medicina necessaria in città. Film tratto da una storia vera.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Dead Man Walking – Condannato a Morte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar a Susan Sarandon e Orso d’argento per Sean Penn. Una suora fa visita a un condannato a morte, nella speranza di ottenere una reale redenzione da parte sua. Lotta, intanto, per evitare la sua esecuzione.

Film comici da vedere stasera in TV

Starsky & Hutch, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adattamento cinematografico della celebre serie TV degli anni ’70, con Ben Stiller e Owen Wilson. I due detective seguono la pista che porta a un narcotrafficante.

Appena un minuto, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Max Giusti in una commedia con Francesco Mandelli e Loretta Goggi. Un uomo, in piena crisi, si ritrova tra le mani uno smartphone che gli consente di tornare indietro di 60 secondi, cambiando la sua vita.

Una festa esagerata, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia con Vincenzo Salemme. Non si bada a spese in casa Parascandalo per il 18esimo compleanno della figlia. Qualcosa però rischia di rovinare tutto.

Pierino medico della SAUB, ore 21:14 su Premium Comedy

Pierino si laurea in medicina e, raccomandato da un membro della P2, riesce a essere assunto in ospedale. Riuscirà a combinarne di tutti i colori.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Fallen, ore 21:14 su Premium Energy

Film tratto dall’omonimo romanzo. Luce è in un riformatorio per un crimine che non ha commesso. È corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente particolarmente legata.

