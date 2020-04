Dune di Denis Villeneuve sarà diviso in due parti

Grande hype tra i fan del “Ciclo di Dune” di Frank Herbert, che attendono con ansia la nuova versione cinematografica. In passato si cimentò in questo esperimento sul grande schermo David Lynch, il cui risultato finale si distanziava alquanto dall’opera originaria. Non vi furono sequel, cosa che invece si spera accadere con “Dune” di Denis Villeneuve.

Sono apparse sul web le prime foto di “Dune”, che vanta un ricco cast. Per il ruolo di Paul Atreides è stato scelto Timothée Chalamet, affiancato da Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem e Charlotte Rampling.

Il coronavirus ha costretto molti film a essere rinviati, da “No Time To Die”, l’ultimo James Bond con Daniel Craig, a “Fast & Furios 9”, fino a “Soul” della Pixar e “Mulan” della Disney. Il nuovo progetto di Villeneuve resta per ora confermato per il 18 dicembre 2020. Intanto lo stesso regista ha voluto precisare alcuni punti, in riferimento alla pellicola.

Dune diviso in due parti

Denis Villeneuve ha chiarito d’avere intenzione di rendere pienamente giustizia all’opera di Herbert, per questo motivo questo primo capitolo sarà suddiviso in due parti. Quella che farà il proprio esordio al cinema il 18 dicembre 2020, secondo i piani attuali, sarà soltanto la prima frazione.

Intervistato da “Vanity Fair”, il regista ha spiegato: “Non avrei mai accettato di realizzare questo adattamento in un singolo film. Si tratta di un mondo fin troppo complesso, che assume il suo potere nei dettagli”.

La sua visione del progetto è a dir poco ampia, raggiungendo anche il mondo del piccolo schermo, con una serie TV intitolata “Dune: Sisterhood”, uno spin-off incentrato sul Bene Gesserit. Molto dipenderà dall’impatto che questo primo film avrà sui fan. Per Villeneuve è fondamentale dividere la storia e, potendo contare su due film, l’attenzione per i dettagli sarà maggiore, il che dovrebbe portare il pubblico dalla sua parte. Intanto la sceneggiatura del secondo film è già in fase di lavorazione. Al momento però non vi sono informazioni in merito a una possibile data d’uscita, anche se i fan sperano di chiudere il cerchio del primo libro in due anni, tra il 2020 e il 2021.