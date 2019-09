Chi è Zendaya, la protagonista di Euphoria

Da personaggio Disney a protagonista di Euphoria ,il teen drama a tinte dark targato HBO in onda da giovedì 26 a domenica 29 settembre in seconda serata alle 23.15 su Sky Atlantic . Nell’attesa di vederla nei panni di Rue Bennett , leggi l’articolo e scopri di più su Zendaya - Euphoria, 5 curiosità sull'attrice Zendaya - Euphoria, le foto più belle della protagonista Zendaya

Per molti è la nuova stella di Hollywood. Zendaya Coleman, 23 anni, è cantante, ballerina, attrice, modella, attivista, influencer con già 57 milioni di followers su Instagram, insomma una vera star globale. La più influente tra le ragazze d'America e portavoce nella battaglia contro gli stereotipi razziali, ha la madre di origini tedesche e il padre afro-americano, e c'è persino una Zendaya Barbie, vestita con il suo abito da Oscar e con i capelli rasta.

Dal grande schermo con Spider-Man Far From Home, dove è l’amica e potenziale fidanzata del protagonista, alle cover dei giornali di style e di spettacolo come Variety e delle più svariate pubblicazioni per teenager, Zendaya è ambasciatrice di case di moda (per Tommy Hilfiger ha disegnato una capsule collection in edizione limitata) nonché portavoce della Lancôme. Ha da poco finito di girare Dune, film diretto da Denis Villeneuve, tratto dal classico romanzo fantascientifico di Frank Herbert e già portato sul grande schermo nel 1984 da David Lynch. La pellicola riunirà un cast davvero eccezionale: troveremo infatti Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Javier Bardem e molti altri.

In Euphoria, la serie TV di HBO in onda da giovedì 26 a domenica 29 settembre in seconda serata alle 23.15 su Sky Atlantic, l’ex stellina della Disney interpreta Rue Bennett, un’adolescente che condivide una vita suo malgrado sfrenata con altri ragazzi. Il teen drama a tinte dark targato HBO racconta le storie di giovani autodistruttivi ma sempre alla ricerca della felicità.

Tratta dall’omonima serie israeliana e prodotta anche dal rapper Drake, Euphoria è stata creata da Sam Levinson, che ha lavorato allo show dandogli una forza dirompente: gli schemi narrativi tipici delle produzioni adolescenziali vengono utilizzati in modo originale, indagando il mondo dei teenager senza pregiudizi. Emerge così una realtà che non può lasciare indifferenti. Sesso, droga, violenza, questo è il mix del teen drama di HBO, che dopo il debutto esplosivo negli Stati Uniti ora è pronta a conquistare l’Italia.