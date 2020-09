Malcolm & Marie, il film segreto con Zendaya su Netflix

Zendaya e John David Washington hanno recitato in un film girato in gran segreto, dal titolo “Malcolm & Marie”. Una pellicola diretta da Sam Levinson, noto al grande pubblico per aver diretto la serie TV “Euphoria”, che vede come protagonista proprio l’attrice classe 1996.

Il progetto, ormai ultimato, fa dei passi avanti verso la sua distribuzione. Questa avverrà attraverso una delle piattaforme di streaming digitale più celebri al mondo, Netflix. Nessun approdo al cinema dunque. Non vi è però ancora una data ufficiale per il rilascio.

È stata portata avanti una vera e propria battaglia per aggiudicarsi i diritti di distribuzione di questo titolo. Una sfida infine vinta da Netflix che, secondo quanto riportato da “Deadline”, avrebbe avuto la meglio su HBO, Amazon, Searchlight, MGM, Apple, A24 e Focus Features. Un accordo siglato sulla base di 30 milioni di dollari.

Il film è stato presentato durante il Toronto International Film Festival, che si è svolto quest’anno in modalità virtuale, data l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Nel corso della manifestazione si sarebbe concluso l’affare multimilionario. Sam Levinson ha lavorato non solo come regista ma anche come sceneggiatore. Se lo script è una sua creatura, si può dire che la fiamma dell’ispirazione è giunta da Zendaya. L’attrice gli ha infatti proposto l’idea di realizzare un lungometraggio in piena quarantena. Agli offerenti è stato proposto un promo di appena 20 minuti, bastati a scatenare l’asta.