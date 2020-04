Spider-Man 3 rinviato: le nuove date dei film Marvel

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) continua a costringere l’industria del cinema ad aggiornamenti dell’ultima ora dei propri calendari delle uscite. Tantissimi i titoli che si faranno attendere molto più del previsto, da “No Time To Die” a “Fast & Furious 9”. Confermato invece “Dune”, che giungerà in sala a dicembre e ha già scatenato un grande hype tra i fan della saga letteraria.

I ritardi non mancano nell’universo cinematografico Marvel, andando a coinvolgere uno dei titoli più attesi della nuova fase dell’MCU: “Spider-Man 3”. Se inizialmente il ritorno di Tom Holland nei panni dell’arrampicamuri era previsto per il 16 luglio 2021, la nuova data d’uscita è fissata per il 5 novembre 2021. Una scelta che scatena un effetto a catena, con altri film Marvel posticipati.

Marvel, le nuove date d’uscita

Il 5 novembre 2021 non è una data come le altre. “Spider-Man 3” va infatti a prendere il posto di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. L’atteso sequel con Benedict Cumberbatch, diretto da Sam Raimi, deve fare un passo indietro, arrivando al cinema il 25 marzo 2022.

Tornano all’universo dell’uomo ragno, occorre sottolineare come non solo la versione live action abbia riscosso un enorme successo. Grande apprezzamento, a livello globale, è stato riconosciuto anche a “Spider-Man: Un nuovo universo”. Il film animato, che ha portato sullo schermo Miles Morales e un gran numero di differenti versioni dell’arrampicamuri, ha vinto un Premio Oscar e si prepara al sequel. Anche in questo caso si registra un doloroso ma necessario posticipo. Si passa dall’8 aprile 2022 al 7 ottobre 2022.

Una sola eccezione in questo mare di rinvii. Si tratta di “Thor: Love and Thunder”, che è stato addirittura anticipato di una settimana. Sarà in sala l’11 febbraio 2022. Ecco il programma attuale della Marvel: