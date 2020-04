Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 12 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 12 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Il giorno più bello del mondo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e IoRestoACasa 1

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un film per tutta la famiglia, che inserisce un tocco di magia nel copione del comico napoletano. Questi è un impresario teatrale a un passo dal fallimento. Si ritrova a doversi prendere cura di due bambini, uno dei quali ha degli incredibili poteri. Dovrà riuscire a proteggerlo da chi intende studiarlo.

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken protagonisti di una commedia con protagonista un gatto. Lo spirito di un uomo d’affari molto cinico si è trasferito nel corpo di un gatto. Dovrà provare a riconquistare l’affetto dei propri cari.

Siamo tutti Alberto Sordi?, ore 21:45 su Alberto Sordi Collection

Racconto inedito sulla leggendaria figura di Alberto Sordi, in scena e non solo. Dalle doti attoriali all’umanità dimostrata nella vita di tutti i giorni. Un maestro nel raccontare in commedia l’umanità degli italiani del ‘900.

Come ammazzare il capo 2, ore 21:14 su Premium Comedy

Sequel esilarante di “Come ammazzare il capo… e vivere felici”. Nick, Kurt e Dale intendono avviare una loro impresa, ma vengono truffati da un finanziatore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La Passione di Cristo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mel Gibson propone la sua versione della Passione di Cristo, interpretato da Jim Caviezel. La pellicola racconta le ultime dodici ore della vita di Cristo. Dalla preghiera nell’Orto degli Ulici alla Crocifissione.

Il maestro di violino, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film che racconta la storia di riscatto di Laerte, che deve dire addio ai propri sogni musicali, dopo aver fallito un’audizione per entrare in un’orchestra. Accetta un ruolo come insegnante di musica in una favela, che cambierà la sua vita.

Il corriere – The mule, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film diretto e interpretato da Clint Eastwood. È il racconto di una storia vera, quella di un maturo corriere della droga. Un uomo, bisogno di lavorare, si ritrova a collaborare con un cartello della droga senza rendersene conto.

The Prestige, ore 21:15 su Premium Energy

Christopher Nolan propone un film con Christian Bale e Hugh Jackman, raccontando la storia drammatica di una guerra tra due illusionisti, con conseguenze gravissime.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Baby Boss, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Film d’animazione con protagonista un bambino che è di fatto un dittatore in miniatura. Questi sembra nascondere un segreto e ben presto entrerà in conflitto con suo fratello maggiore, preoccupato dal neonato giunto in famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Gods of Egypt, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau sono i protagonisti di un film d’azione ambientato nell’antico Egitto. È la sfida tra un dio decaduto dopo il tradimento di suo zio, che intende prendere possesso del regno che fu di suo fratello.

300: l’alba di un impero, ore 21:14 su Premium Cinema

Film tratto dalla graphic novel di Frank Miller, “Xerxes”. Il generale greco Temistocle si oppone all’invasione dei Persiani, guidati da Serse.

Film thriller da vedere stasera in TV

Searching, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

John Cho protagonista di un thriller sperimentale, che si svolge sugli schermi dei computer. Un genitore è a caccia di indizi nella vita di sua figlia. Quest’ultima è scomparsa e lui è ovviamente disperato.

Film romantici da vedere stasera in TV

Emma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film tratto dal romanzo di Jane Auster. Si racconta di alcune intense storie d’amore, con Gwyneth Paltrow. Nel 1800 una giovane aristocratica inglese aiuta una giovane e timida a trovare l’uomo giusto.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:15 su Premium Emotion

Film con Harrison Ford e Blake Lively. Adaline è nata nel 1908 ma per lei il tempo si è fermato. L’incontro con il carismatico Ellis sarà cruciale per il suo percorso.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

King Kong, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Tre premi Oscar per questo reboot, firmato da Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Pellicole ambientata negli anni ’30. Su un’isola remota, una troupe di documentaristi si imbatte in un gigantesco gorilla, che verrà trascinato nel mondo degli umani.

