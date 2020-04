Programmi TV da non perdere stasera, domenica 12 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 12 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

(S)cambio casa – 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Settimo episodio. Uno speciale natalizio, con gli Hogan che accettano la loro casa con i Buck. Le due famiglie abitano a pochi chilometri di distanza ma il loro stile di vita non potrebbe essere più diverso.

Martha Moxley: diario di un delitto, ore 21:00 Crime Investigation

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Un processo da brivido”. Laura analizza il processo contro Michael Skakel, avvenuto nel 2002. Questo serve a comprendere quali siano stati i capi d’accusa che hanno portato l’uomo in prigione.

Siamo tutti Alberto Sordi – 1^ TV ore 21:15 Sky Arte

Racconto inedito sulla leggendaria figura di Alberto Sordi, in scena e non solo. Dalle doti attoriali all’umanità dimostrata nella vita di tutti i giorni. Un maestro nel raccontare in commedia l’umanità degli italiani del ‘900.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “L’ultimo Samurai”. Bill Goldberg segue la sfida tra due abili forgiatori, anche appassionati di arti marziali e armi da taglio. I concorrenti sono pronti a cimentarsi nell’antica tecnica dei Samurai.

Comedy Road Trip – 1^ TV ore 20:55 Comedy Central

Dario Cassini, Gianluca Impastato e Maria Mazza conducono gli spettatori alla scoperta dell’Italia. Un’Italia come non l’abbiamo mai vista, a bordo del bus di Comedy Central, tra sagre dialetti e prove da superare.

Cambio moglie Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

Ottavo episodio della prima stagione, dal titolo “Sullivans e Kavanaghs”. Una madre single, con due bambini, scambia il proprio ruolo con una madre super indaffarata, che deve fronteggiare quattro figli.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Episodio 25 della prima stagione, dal titolo “Il matematico”. Come fanno i pipistrelli a non scontrarsi nel cuore della notte? A questa e ad altre domande gli scienziati provano a dire una risposta, come ad esempio: perché un delfino ha richiesto l’aiuto di un sommozzatore?

Incontri alieni, ore 21:05 Discovery science

Secondo episodio della terza stagione, dal titolo “Il salto quantico”. Gli scienziati costruiscono un computer quantistico molto potente, sulla base di alcune istruzioni che si presumono essere aliene. Ne nasce una macchina in grado di migliorare i sensi dei bambini ibridi.

Mussolini 25 luglio 1943: la caduta, ore 21:00 History

La caduta del fascismo e di Benito Mussolini, nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. Episodio dedicato al 25 luglio del 1943, una delle giornate più importanti della storia d’Italia.

Io e i miei animali – 1^ TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Matti per gli animali”. Alla scoperta delle storie di persone pronte a tutto pur di prendersi cura di svariate specie di animali.

Serie TV in onda stasera

Yellowstone, ore 21:15 Sky Atlantic

Ottavo episodio della prima stagione. Un flashback consente di scoprire la realtà sul passato di Rip. Lo sceriffo, intanto, continua a indagare sull’incidente avvenuto con i turisti. Beth è invece al lavoro per riuscire a distruggere Dan Jenkins.

Rosewood, ore 21:10 Fox

Episodio 14 della seconda stagione, dal titolo “Realtà virtuale e omicidi reali”. Una morte misteriosa è avvenuta all’interno di un edificio vuoto. Un caso che porta Rosie e Villa a indagare all’interno della cerchia di un ex baby-star, che progettava il proprio ritorno sulle scene.

The Good Doctor, ore 21:10 Fox life

Secondo episodio della seconda stagione, dal titolo “Il compromesso”. Shaun si occupa di un inserviente all’interno dell’ospedale. Questi è gravemente malato. Al tempo stesso però deve fronteggiare anche il ritorno di Lea. Lim invece rischia una causa e la sua stessa carriera.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Episodio cinque della 16esima stagione, dal titolo “Schegge di memoria”. La squadra tenta di scagionare un marine. Questi è stato condannato all’ergastolo. È stata però ritrovata una registrazione della vittima, risalente a 50 anni prima.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Terzo episodio della seconda stagione, dal titolo “Nati per scappare”. Qualcuno tenta di uccidere Shaye, una celebre popstar. Riggs e Murtaugh dovranno riuscire a scoprire il responsabile e impedire che metta in atto il suo piano.

The Goldbergs – 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Primo episodio della settima stagione, dal titolo “La vacanza dei Goldberg”. La famiglia Goldberg è pronta per uno splendido viaggio verso Disneyland. Un’esperienza di famiglia, prima che Erica e Barry vadano al college. Lungo la strada però incontreranno molti ostacoli.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Secondo episodio della 13esima stagione, dal titolo “Il figlio nascente”. Asmodeus è il quarto e ultimo principe infernale. Ritorna all’inferno e decide di sedersi sul trono, fino al ritorno di Lucifero e suo figlio.

Apollo: missione Luna, ore 20:55 National Geographic

Episodio che sfrutta immagini d’archivio restaurate e audio inediti. Si racconta così il lungo lavoro della NASA sul programma Apollo. Questo ha permesso all’uomo di raggiungere la Luna.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 21:15 DeA kids

Episodio dal titolo “Dopo show: sfida di recupero”. Tre nuovi ospiti si uniscono al gruppo di arachidi in protesta al tour mondiale del reality. Non tutto però va secondo i piani.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Nono episodio della seconda stagione, dal titolo “Darington sulla luna!”. Darington intende esibirsi in un’acrobazia mai provata prima. Vuole fare un salto che gli consenta di raggiungere addirittura la luna.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Episodio numero 15 della quarta stagione, dal titolo “Come diventare un vero super eroe”. Gideon crede di poter diventare un supereroe, sfruttando il braccialetto di Phoebe”. Nora e Billy combinano intanto un guaio, giocando a Pietra-Carta-Laser.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 Cartoon Network

Ventesimo episodio della prima stagione, dal titolo “Il genio”. Darwin ottiene il massimo punteggio in un test attitudinale. Viene reclutato in un centro di ricerche, con Gumball che tenta in ogni modo di diventare intelligente. Il suo cervello però si ribella.

Sam il pompiere: ciak azione, ore 21:00 Boomerang

Una cisterna di benzina in fiamme va fuori controllo. Si dirige in direzione di Pontypandy, a tutta velocità. Sam riesce a compiere un salvataggio davvero estremo.

Vampirina, ore 21:15 Disney Junior

Episodio dal titolo “Il chiosco della limonata”. Vampirina e Poppy ricevono l’aiuto di Chef Remy. I due aprono un chiosco della limonata e ottiene un grande successo.

