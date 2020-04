A distanza di due anni dal suo ultimo film, “L’Isola dei cani”, Wes Anderson è pronto a portare in sala il suo nuovo film. La pandemia legata al coronavirus ha però posto un deciso freno al mondo del cinema. Le sale sono chiuse in tutto il mondo, con ovvi rinvii tra il 2020 e il 2021.

Grandi titoli si aggiungono giorno dopo giorno alla lista, da “Mulan” a “No Time To Die”, fino a “Fast & Furious 9”. Gli amanti della filmografia di Wes Anderson dovranno rassegnarsi al fatto di non poter ammirare il suo lavoro a luglio 2020, come inizialmente previsto.

The French Dispatch, data d’uscita

Data l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, “The French Dispatch” ha dovuto cedere il proprio slot di luglio. Titolo posticipato di alcuni mesi, fino al 16 ottobre 2020. L’anteprima mondiale si sarebbe dovuta svolgere al Festival di Cannes. Quest’ultimo è stato però rinviato, così come altre manifestazioni cinematografiche. Non è dato sapere, al momento, se l’anteprima verrà confermata quando il festival di Cannes verrà riprogrammato.

Il decimo film di Wes Anderson è un vero e proprio atto d’amore nei confronti del mondo del giornalismo, come spiegato dallo stesso regista. La pellicola racconta le vicende dei corrispondenti del The French Dispatch, ovvero l’edizione francese del Kansas Evening Sun. Si tratta di un magazine settimanale che si occupa di svariate tematiche, dalla politica mondiale alle arti, dalla moda alla cucina, fino alle numerose storie di varia umanità, ambientate in luoghi lontani.

Il film si svolge in una cittadina francese immaginaria. Vanta uno stile impeccabile, come da tradizione nei film di Wes Anderson, che ha aggiunto alcune sequenze in bianco e nero nel montaggio finale. Come al solito, il cast è a dir poco incredibile, con alcuni attori e attrici che hanno già collaborato con il regista in passato: Bill Murray, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Stephen Park, Mathieu Amalric ma anche Liev Schreiber, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot e Anjelica Huston.

The French Dispatch, la trama

Il decimo film di Wes Anderson racconta le vicende di svariati personaggi, legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, edizione francese dell’Evening Sun di Liberty, in Kansas.

Vengono seguite tre distinte linee narrative, il che dà vita a una raccolta di racconti, pubblicati dal magazine nel corso dei decenni nel XX secolo. Quando il direttore del giornale muore, i redattori decidono di pubblicare un numero speciale, commemorativo, che raccoglie i grandi successi del giornale. Il film li affronta tutti, approfondendone tre in particolare.