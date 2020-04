Coronavirus, le nuove date dei film Disney

La pandemia legata al coronavirus ha posto un totale stop al mondo del cinema. I titoli in uscita nei prossimi mesi sono stati riprogrammati nel corso nel 2020 o rinviati al 2021. “No Time To Die” giungerà in sala soltanto sul finire dell’anno, mentre “Fast & Furious 9” si farà attendere fino al prossimo anno. Questi sono soltanto alcuni dei titoli riprogrammati, tra i più attesi sul grande schermo.

Numerosi i film che la Disney ha dovuto eliminare dal calendario delle prossime uscite, incastrando le date in un nuovo schema, si spera a prova di coronavirus.

Film Disney, nuove date d’uscita

Continua ad allungarsi la lista di live action prodotti dalla Disney. Un nuovo sguardo sui grandi classici che hanno deliziato milioni di bambini, e non solo. “Mulan” è senza dubbio tra i film d’animazione Disney più amati di sempre, il che spiega la grande attesa per il capitolo con attori reali.

Per poter vedere “Mulan” occorrerà attendere il prossimo 24 luglio 2020. Una data che precedentemente era occupata da “Jungle Cruise”. Quest’ultimo, che vanta la “strana coppia” composta da Dwayne Johnson ed Emily Blunt, arriverà al cinema il 20 giugno 2021.

Guardando al passato, la Disney era pronta a riportare in auge il franchise di “Indiana Jones”. Dopo la trilogia iniziale, il quarto capitolo aveva deluso ampiamente le aspettative, sia del pubblico che degli attori. Sembra essere stata messa la parola fine al progetto, fino all’arrivo del quinto capitolo. I fan di vecchia data dovranno attendere ancora a lungo, con “Indiana Jones 5” previsto per il 29 agosto 2022.

Progetti diversi invece per il fantascientifico “Artemis Fowl”, tratto dai primi due libri dell’omonima saga scritta da Eoin Colfer. La sua uscita in sala è stata del tutto cancellata. La pellicola verrà direttamente caricata nel catalogo del servizio di streaming.

Rinvio subito anche da “Free Guy – Eroe per gioco”. Un nuovo film d’azione con protagonista Ryan Reynolds, che interpreta un NPC. Si tratta di un personaggio non gestibile dal giocatore, di fatto un elemento del sistema di gioco, limitato a un certo numero di azioni. Un giorno però riceve la consapevolezza della propria esistenza in un sistema ludico, il che cambia le regole del gioco per sempre. Previsto per il 3 luglio 2020, si farà attendere fino al periodo natalizio, con esordio l’11 dicembre 2020.