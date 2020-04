Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 4 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 4 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film tratti da una storia vera da vedere stasera in TV

12 Soldiers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chris Hemsworth e Michael Shannon protagonisti di un war-movie tratto da una storia vera. Una squadra speciale americana sbarca in Afghanistan dopo l’11 settembre. L’obiettivo è quello di organizzare un conflitto contro Al Qaeda.

Film comici da vedere stasera in TV

Solo cose belle, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia sul tema delle case famiglia, che segna l’esordio alla regia di Kristian Gianfreda. Un piccolo paese romagnolo viene sconvolto dall’arrivo di alcune persone dal passato difficile.

Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Black comedy in stile british. Uno scrittore ingaggia un killer per farsi uccidere. Cambierà però idea, anche se a quel punto l’assassino intende rispettare gli accordi presi in precedenza.

Tutto può succedere, ore 21:15 su Premium Emotion

Un attempato playboy non riesce ad arrendersi al passare degli anni. Si ritrova a essere paradossalmente attratto dalla madre della sua giovane fidanzata.

Mamma o papà?, ore 21:14 su Premium Comedy

Remake di una nota commedia francese. La disputa tra due ex coniugi, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, vede entrambi lottare per evitare l’affidamento dei propri figli.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Terzo e ultimo capitolo della trilogia di “Dragon Trainer”. Hiccup e Sdendato devono fronteggiare la minaccia rappresentata da Grimmel il Grifagno. I due, insieme ai loro amici, dovranno cimentarsi in un viaggio alla volta di un luogo leggendario.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Anne Hathaway protagonista di un’avventura fantastica. Una giovane ragazza deve attraversare un regno ricco di insidie, al fine di liberarsi dall’incantesimo di una fata.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Elysium, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Matt Damon e Jodie Foster protagonisti di un action fantascientifico siglato da Neill Blomkamp. La Terra è ormai un luogo inospitale, con i pochi ricchi del pianeta rifugiatisi su di una stazione spaziale. Tutti gli altri possono morire. E’ il 2154 e un uomo, condannato a morte e connesso a un impianto meccanico, si cimenterà in una missione disperata.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’uomo senza ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con protagonista Kevin Bacon. Uno scienziato sperimenta sul proprio corpo il siero dell’invisibilità. Un gesto che innesca una serie di eventi, mettendo in pericolo chiunque intorno a lui.

I segreti di Wind River, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen protagonisti di un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore si ritrova a collaborare con una giovane agente dell’FBI. Un assassino tra le nevi scuote la comunità nativo-americana.

The Departed, ore 21:14 su Premium Cinema

Film capolavoro di Martin Scorsese, premiato con ben 4 Oscar. Ricco cast, da Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson. Un giovane poliziotto di Boston si ritrova sotto copertura. Un’operazione per riuscire a incastrare un boss. Questi ha però una spia all’interno del dipartimento.

Il testimone invisibile – 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema + 24

Remake di un noir spagnolo, ricco di colpi di scena. Riccardo Scamarcio è un uomo di successo, accusato dell’omicidio dell’amante.

Film romantici da vedere stasera in TV

Autumn in New York, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Richard Gere e Winona Ryder protagonista di una struggente storia d’amore ambientata a New York. Un uomo maturo si innamora di una giovane affetta da una malattia incurabile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Big Fish – Le storie di una vita incredibile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ewan McGregor protagonista di una pellicola fantastica, per la regia di Tim Burton. Un uomo torna a casa per accudire il padre in punto di morte. Si ritrova ad ascoltare nuovamente alcune delle sue storie più famose. Il racconto di una vita al limite dell’immaginabile.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Il campione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Il presidente di un club di calcio deve fare in modo di riuscire a disciplinare uno dei propri calciatori più talentuosi. Per riuscirci, decide di affiancargli un insegnante privato. I due avranno modo di apprendere molto l’uno dall’altro.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 5, ore 21:15 su Premium Energy

Quinto capitolo della celebre saga d’azione, con protagonisti Paul Walker e Vin Diesel. Dom viene arrestato ma riesce a evadere grazie all’intervento di Brian. Un agente federale è però sulle loro tracce.

