Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 24 marzo

Film thriller da vedere stasera in TV

American Hangman – Colpevole o Innocente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Il web si trasforma in una vera e propria aula di tribunale in questo thriller con protagonista Donald Sutherland. Un uomo prende in ostaggio due completi sconosciuti, rivolgendosi poi alla rete. Il “pubblico” da casa dovrà decidere se salvarli o condannarli.

Film comici da vedere stasera in TV

Nelle tue mani, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia con protagonisti Lambert Wilson e Kristin Scott. Trama che ruota attorno a un chiaro concetto: la voglia di riscatto da una vita difficile. Protagonista un giovane ragazzo delle banlieu, che stupisce il Conservatorio di Parigi con le sue incredibili doti da pianista.

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Terzo capitolo della trilogia comica con protagonista Antonio Albanese, che porta al cinema nuovamente il suo Cetto La Qualunque. Questi torna in Italia per restare al fianco della zia gravemente malata. L’anziana donna decide però di svelargli un segreto. Le sue origini sono nobili.

Shaolin Soccer – Arbitri, rigori e filosofia Zen, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un esilarante mix di calcio, comicità e arti marziali. Il protagonista è un ex calciatore in netta crisi. Questi riesce però miracolosamente a risalire la china attuando un particolare sistema d’allenamento. È il primo a fondere calcio e kung fu.

Moglie e marito, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia incentrata sui ruoli di genere, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. I due formano una coppia sposata ormai ai ferri corti. Un esperimento però consente loro di vivere l’uno nel corpo dell’altra.

Sole a catinelle, ore 21:15 su Premium Comedy

Terzo ed esilarante film di Checco Zalone, che interpreta un padre bugiardo. Dopo aver sperperato i propri guadagni in costanti prestiti, Checco perde sua moglie e la propria casa. Continuerà però a mostrare a suo figlio una versione fasulla di sé, sfoggiando un successo inesistente, fino a promettergli una vacanza impossibile.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Nuove avventure per Andrew Garfield, ancora nei panni di Spider-Man. Si tratta del suo ultimo film come arrampicamuri, prima di cedere il testimone al nuovo rilancio del personaggio, con protagonista Tom Holland. In questo capitolo Peter si ritrova a fare i conti con la promessa fatta in punto di morte al padre di Gwen. Innamorato della giovane, proverà a fare di tutto per allontanarsi e non porla in pericolo. Questo però sarà inevitabile, con nuovi nemici alle porte.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della fortunata saga d’animazione. Stavolta Dracula, la sua famiglia e i suoi amici si ritrovano a bordo di una lussuosa nave da crociera. Anche i mostri si concedono una vacanza ogni tanto. Il vampiro Drac si innamora però di una donna molto pericolosa a bordo.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

2012, ore 21:00 su Sky Cinema Action

John Cusack, Amanda Peet e Woody Harrelson in un apprezzato film catastrofico. Giunto in sala nel 2009, è basato sulle profezie Maya che fecero discutere il mondo. Uno scienziato prova a salvare l’umanità dall’imminente apocalisse, ritrovandosi in balia degli eventi, impegnato in una corsa disperata per mettere al sicuro la propria famiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

L’uomo bicentenario, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un dramma ambientato in un futuro prossimo, basato su un racconto del genio Isaac Asimov. Robin Williams interpreta un robot domestico, che scopre per puro caso di poter provare emozioni. Si tratta di un modello unico, di un’anomalia, che resta al fianco della propria famiglia per generazioni. Col tempo inizierà un processo che lo porterà a diventare sempre più umano.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frida, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Due Premi Oscar e 1 Golden Globe per “Frida”, film dedicato alla vita della celebre pittrice messicana Frida Kahlo. La protagonista è Salma Hayek, che si cimenta in un viaggio nella vita della donna, scandita da relazioni controverse e incontri cruciali con personaggi storici.

Film tratti da storie vere da vedere stasera in TV

Apollo 13, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Pellicola diretta da Ron Howard, premiata con 2 Oscar. È il 1970 e al centro della storia narrata vi è la sfortunata missione spaziale che vide la navicella Apollo 13 viaggiare verso la luna. Il percorso venne però interrotto da un’esplosione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Die Hard – Duri a morire, ore 21:15 su Premium Cinema

Terzo capitolo della celebre saga action con protagonista Bruce Willis. Stavolta il poliziotto McClane è affiancato da Denzel Washington, che per puro caso si ritrova coinvolto in un caso molto delicato. I due dovranno evitare una strage, assecondando le richieste di uno psicopatico.

Getaway – Via di fuga, ore 21:15 su Premium Energy

Corsa contro il tempo di un ex pilota, interpretato da Ethan Hawke. Questi deve riuscire a trovare il modo per liberare sua moglie, rapita, a bordo di un’auto guidata da una misteriosa voce.

Film romantici da vedere stasera in TV

Cinquanta sfumature di grigio, ore 21:15 su Premium Emotion

Divampa la passione tra Anastasia e il ricco e affascinante Christian Grey. I due si lasceranno andare in un vortice di sensazioni, sperimentando le passioni di lui. Al tempo stesso però Anastasia scoprirà qualcosa di sconosciuto su di sé.

