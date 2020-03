Programmi TV da non perdere stasera, martedì 24 marzo

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, martedì 24 marzo, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent – Special Edition (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Edizione speciale di “Italia’s Got Talent”, che racchiude le migliori performance che hanno caratterizzato la quinta stagione del talent. Sguardo puntato in questo appuntamento sulle migliori prove delle prime 3 puntate di Audizioni, dinanzi ai giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Federica Pellegrini.

Weinstein: sesso a Hollywood, ore 21:05 Crime Investigation

Harvey Weinstein era il re incontrastato di Hollywood. Nel 2017 il suo impero è però crollato, sepolto sotto il peso delle accuse di tantissime donne di Hollywood. Una coltre si è sollevata su quanto accadeva dietro le quinte delle più grandi pellicole degli ultimi 30 anni.

The 2000’s: La televisione conquista il mondo – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Nuovo appuntamento dal titolo “Mp3 / Musica ovunque per tutti”. Gli anni Duemila vedono la nascita di tecnologie innovative come Napster, che hanno di fatto modificato per sempre il panorama musicale e soprattutto il mondo di fruizione delle canzoni.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

Nel terzo episodio della 21esima stagione, intitolato “Nintendo e giochi olimpici”, Corey e Chum fanno visita a uno showroom di auto. L’obiettivo è quello di vedere una Shelby serie 1. Intanto in negozio un venditore propone un videogioco Nintendo raro.

Nessuno mi può giudicare, ore 21:00 Comedy Central

Film comico con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova. Una donna benestante perde qualsiasi cosa dopo la morte del marito, che le aveva nascosto una piramide di debiti. È costretta a trasferirsi in periferia, rifarsi una vita partendo dal basso e accettare un lavoro che non avrebbe mai immaginato di svolgere. Quello della escort.

La dottoressa Cathy – 1^ TV, ore 21:00 lei

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Benvenuti in clinica”. Una serie ambientata a Johannesburg, in Sudafrica, dove opera la dottoressa Cathy Davies. Quest’ultima sperimenta un nuovo metodo di trapianto dei capelli su un paziente. Si occupa poi di una ragazza assalita da un leone.

Lo zoo del Bronx, ore 21:00 Discovery Channel

Terzo episodio della prima stagione, dal titolo “Il lato selvaggio”. Lo zoo si occupa della conservazione dei bisonti americani. Intanto un serpente a sonagli si ritrova tra la vita e la morte a causa di un’infezione.

Misteri dal sottosuolo, ore 21:05 Discovery science

Quinto episodio della prima stagione, dal titolo “Montagne Rocciose”. Rob Nelson indaga su una serie di stranezze che sembrano presagire un violento scontro tra bestie preistoriche.

Il fuoco di spade – 1^ TV, ore 21:00 History

Il titolo di questo episodio è “Le asce rotanti”. Quattro concorrenti si ritrovano a dover realizzare un coltello usando soltanto materiale ricavato da un barbecue. I due finalisti dovranno poi creare delle asce rotanti.

L’incredibile Dr. Pol – 1^ TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Il titolo di questo episodio è “Pol-o-Nord”. I dottori devono occuparsi di alcuni casi misteriosi. Due esperti si recano presso una fattura per seguire la gravidanza di una vacca. Charles intanto vuole sorprendere sua moglie.

Serie TV in onda stasera

Spartacus – Sangue e sabbia, ore 21:15 Sky Atlantic

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Il serpente rosso”. Spartacus e i suoi guerrieri sono sul campo di battaglia, in aiuto dei Romani. Dopo un incidente però Spartacus viene catturato e reso schiavo.

S.W.A.T. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Tredicesimo episodio della seconda stagione, dal titolo “I redentori”. Il gruppo militante che era sfuggito alla SWAT qualche mese prima, torna a farsi vivo. Stavolta fa dei prigionieri, mettendo a repentaglio la vita di alcuni impiegati in 5 grandi aziende.

The Resident – 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Quindicesimo episodio della terza stagione, dal titolo “Ultima occasione”. Viene finalmente inaugurato il nuovo centro di neurochirurgia. Nic è costretta a lavorare fianco a fianco con Cain. Intanto un trapianto di cuore ha un risulatto inaspettato.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Tredicesimo episodio della terza stagione, dal titolo “Brutti precedenti”. La relazione di Bull con Diana è appena nata e già si ritrova a dover fronteggiare un enorme ostacolo. Bull infatti rivede la sua ex moglie, in occasione della morte del padre di lei.

Stalker, ore 21:15 Premium Crime

Diciannovesimo episodio della prima stagione, dal titolo “L’amore ferisce”. Vicky indaga su un caso in cui era coinvolto l’ex marito Will. Sospetta che questi possa essere colpevole, indagando anche su altri due omicidi.

God Friended Me - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Ottavo episodio della seconda stagione, dal titolo “Il precursore”. L’account di Dio porta Miles da Gideon. Questi è stato il primo a essere cooptato dall’account. È dunque il precursore di tutta questa storia.

Batwoman – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Nascita di una leggenda”. Gotham è in preda alla disperazione e Kate Kane vestirà i panni di Batwoman per riuscire a fare qualcosa per cambiare la situazione drammatica.

Le megastrutture del mondo antico, ore 20:55 National Geographic

L’architettura è stata un mezzo chiave per esprimere potere e significati nel corso della storia dell’umanità. Alcune strutture del mondo antico racchiudono ancora oggi dei grandi misteri.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 20:35 DeA kids

Nuovo episodio delle incredibili avventure di una talentuosa quattordicenne argentina. Il suo nome è Kally e il pianoforte è la sua vita.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. un altro episodio di “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, gli amici Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Nuovo episodio de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

36esimo episodio della quarta stagione, dal titolo “La pacca sul sedere”. Gumball è geloso perché Tobias saluta tutti con una pacca sul sedere, tranne lui. Tenta così in ogni modo di riceverla.

Wacky Races, ore 21:10 Boomerang

Su Boomerang alle 21:10, va in onda “Wacky Races”, il reboot in computer grafica della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Gigantosaurus, ore 21:10 Disney Junior

Alle 21:10 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

