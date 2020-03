Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 5 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 5 marzo, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bleeding steel – Eroe di acciaio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film cinese del 2017 per la regia di Leo Zhang, con Jackie Chan, Callan Mulvey, Tess Haubrich, Kaitlyn Boyé e Damien Garvey. Un agente speciale veterano viene incaricato di proteggere una donna da una banda di criminali. Durante l’incarico, però, i due stringono un legame molto speciale.

Now you see me – I maghi del crimine, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film del 2016 per la regia di Louis Leterrier, interpretato da Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Melanie Laurent e Dave Franco. Atlas è il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi illusionisti che nasconde un’agenda ben precisa. La loro esibizione migliore? Mettere a segno rapine milionarie. Ma presto l’FBI sarà loro alle calcagna. Un film colmo d’effetti speciali mozzafiato e colpi di scena davvero unici.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tanguy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia francese del 2001 diretta da Étienne Chatiliez, con Sabine Azéma, André Dussollier e Eric Berger. Tanguy ha ventotto anni. È molto intelligente e affascinante. Ha un solo “difetto”: vive ancora con i genitori e non ha alcuna intenzione di andarsene di casa.

Ma che bella sorpresa, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Su Premium Cinema Comedy alle ore 21.15, un film diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Chiara Baschetti, Ornella Vanoni. Guido, milanese, professore di lettere in un liceo di Napoli, affabile e simpatico, è stato lasciato dalla sua fidanzata napoletana che gli ha preferito un maschio aitante, avventuroso e straniero, ma del nord d'Europa. Commedia ben confezionata ambientata in una Napoli favolosa!

Brave ragazze, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 diretta da Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico e Luca Argentero. 4 ragazze di Gaeta decidono di rapinare una banca travestite da uomini. La trama è tratta dalla storia accaduta veramente, di quattro rapinatrici francesi che hanno messo a segno una serie di colpi nella zona di Avignone nella metà degli anni '80.

Il cacciatore di ex, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Se ami le commedie sentimentali, non perderti stasera su Sky Cinema Collection questa pellicola del 2010, con Jennifer Aniston, Cathy Moriarty, Peter Greene, Christine Baranski, Jeff Garlin e la regia di Andy Tennant. Milo Boyd è un poliziotto fuori servizio con una ex moglie. Per sbarcare il lunario è diventato un cacciatore di taglie, ma un giorno gli viene offerta la possibilità di pareggiare i conti con Nicole, giornalista d’assalto sposata per nove mesi e poi congedata per mancata compatibilità. Sulle tracce di un omicidio mascherato da suicidio, Nicole manca la convocazione in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e diventa suo malgrado latitante. Da qui la situazione degenera.

Ancora una volta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica diretta da Lasse Hallström, con Holly Hunter, Danny Aiello e Richard Dreyfuss. Renata è una ragazza di origine italiana in un brutto momento sentimentale: il suo ragazzo ha rotto il fidanzamento. Ora la ragazza conosce Sam, molto più anziano di lei, che dimostra subito di essere innamorato e deciso a sposarla. La famiglia di lei, però, ha un tipo di mentalità poco compatibile con l'irruenza di Sam.

Caro dittatore, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film di Lisa Addario e Joe Syracuse, con Michael Caine, Odeya Rush, Katie Holmes, Jackson Beard, Jason Biggs, Seth Green. Un dittatore in fuga si rifugia a casa di una studentessa ribelle a cui insegnerà tutto sulla conquista del potere… a scuola. Un’insolita commedia che vi strapperà più di una risata.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Wildwitch – il mondo selvatico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film danese del 2018 per la regia di Kaspar Munk, con Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Signe Egholm Olsen, Vera Mi Fernandez Bachmann. La dodicenne Clara è una bambina come tante altre fino al giorno in cui viene graffiata da uno strano gatto nero. Presto, la ragazza scopre di poter parlare con il gatto e di appartenere a una famiglia di streghe dotata di un profondo legame con la natura e gli animali. Insieme ai suoi amici, Clara dovrà percorrere un viaggio fantasmagorico che metterà alla prova i suoi nuovi poteri. Un film divertente e ben fatto, da non perdere.

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature bizzarre che ha raccolto e salvato in tanti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, un pasticcere babbano il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è di J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off.

Film thriller da vedere stasera in TV

La rapina perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner. Terry, padrone di una rivendita di auto d'epoca, è un ex ladro. Viene avvicinato da una “vecchia amica”, la bella Martine, che gli propone di fare "il colpo della vita": una rapina nel cuore di Londra, nel caveau della Lloyd Bank, dove migliaia di cassette di sicurezza attendono solo di essere rubate. Ispirato ad una storia davvero accaduta, il film racconta di una rapina organizzata in una banca londinese nel 1971. Ben costruito, mantiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Mad Mom, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2019 per la regia di Jean-François Rivard, con Romy Rosemont, Kari Matchett, Victoria Diamond e Matthew Raudsepp. Amber è felicissima di sposare il suo Luke, ma Jill, futura suocera, la considera la figlia che non ha mai avuto e ostacolerà l’evento in tutti i modi. Sharon, mamma di Amber, farà di tutto per contrastarla. Un film che vi terrà col fiato sospeso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il bambino con il pigiama a righe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2008 diretto da Mark Herman, con Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, Domonkos Németh, Henry Kingsmill e Vera Farmiga. Adattamento cinematografico del libro di John Boyne. La storia dell’amicizia tra il figlio di un ufficiale nazista e un bambino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento. Il finale è drammatico e, attraverso gli occhi dei bambini, l’assurdità dell’Olocausto appare ancora più devastante.

Trash, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico britannico del 2014, per la regia di Stephen Daldry. Con Rickson Tevez, Eduardo Luis, Gabriel Weinstein, Rooney Mara. Rafael e Gardo sono due ragazzini che vivono smistando i rifiuti della loro favela a Rio de Janeiro. Un giorno trovano un portafogli che cambierà completamente le loro vite, avviandoli verso un viaggio oltre ogni immaginazione.

Film horror da vedere stasera in TV

Midsommar – Il villaggio dei dannati, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2019 per la regia di Ari Aster, con Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper e Vilhelm Blomgren. Una coppia arriva in Svezia per fare visita a un amico che abita in un piccolo villaggio di campagna. L’idea è quella di celebrare con lui il Midsommar. Quella che però doveva essere una vacanza in paradiso, si è rivelata la curiosa “gara” di un culto pagano, dove la violenza fa paura.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Geostorm, ore 21:14 su Premium Cinema

Film apocalittico del 2017, diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris e Alexandra Maria Lara. Un testardo ma brillante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema nello spazio, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli USA.

