Midsommar - Il villaggio dei dannati su Sky Cinema Due

Florence Pugh (candidata all’Oscar® per Piccole donne) è la protagonista dell'horror Midsommar - Il villaggio dei dannati, firmato da Ari Aster (Hereditary – Le radici del male). L'appuntamento, in prima tv, è per martedì 4 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due

Dopo il sorprendente esordio alla regia con Hereditary - Le radici del male, Ari Aster è tornato nel 2019 dietro la macchina da presa con uno degli horror più originali degli ultimi tempi. E' Midsommar - Il villaggio dei dannati, distribuito con Eagle e ora in prima tv, su Sky Cinema due, martedì 4 marzo alle 21.15



Il regista ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant'anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici quella che doveva essere una vacanza idilliaca si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Protagonista l'attrice Florence Pugh (candidata all’Oscar® per Piccole donne e già apparsa in The Falling, Lady Macbeth, L'uomo sul treno - The Commuter, qui nei panni della giovane Dani che, insieme al fidanzato Christian (Jack Reynor) e a un gruppo di amici, decide di recarsi in Svezia per partecipare a un famoso festival di mezza estate del luogo: da rifugio idilliaco, questo remoto villaggio di campagna si trasformerà rapidamente in un luogo da incubo.

Completano il cast Will Poulter, William Jackson Harper e Julia Ragnarsson.