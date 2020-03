Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 4 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 4 marzo, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Brave ragazze, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico e Luca Argentero. 4 donne che vivono a Gaeta decidono di rapinare una banca travestite da uomini. La trama è tratta dalla storia vera di quattro rapinatrici francesi che hanno messo a segno innumerevoli colpi nella zona di Avignone nella metà degli anni '80.

In cucina niente regole, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2011 per la regia di James Hacking, con Claire Forlani, Dougray Scott e Michelle Ryan. Rob è uno chef da poco vedovo che torna a vivere grazie all’apertura di un nuovo locale in Inghilterra sotto suggerimento di Gordon Ramsay. L’unico ingrediente davvero necessario per la felicità? L’amore.

Tutta la vita davanti, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Per la regia di Paolo Virzì, con Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Valerio Mastandrea e Micaela Ramazzotti. Ispirato al libro “Il mondo deve sapere” di Michela Murgia, il film racconta il precariato attraverso il mondo dei call center. Una grottesca commedia, tra le migliori prove di Virzì, vincitrice di due Nastri d’argento (miglior regia e migliore attrice non protagonista: Sabrina Ferilli), due Globo d’Oro e quattro Ciak d’Oro.

A Natale mi sposo, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia all’italiana per la regia di Paolo Costella, con Elisabetta Canalis, Massimo Boldi, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme e Massimo Ceccherini. Gustavo manda avanti una piccola trattoria, ma sogna in grande: vorrebbe fare lo chef internazionale. Con l’aiuto del figlio riesce a vendersi a una coppia di VIP per il catering di un matrimonio a Saint Moritz. Ovviamente, la faccenda prende una brutta piega.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

È tempo di “Hunter killer – Caccia negli abissi”. Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino USA, il Tampa Bay, deve mandare all’aria un colpo di stato in Russia che darebbe il via, di certo, alla Terza guerra mondiale. Un action movie adrenalinico per gli amanti del genere.

L’immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Poliziesco francese del 2010 per la regia di Richard Berry, con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini e Richard Berry. Charlie ha ripagato il conto con la giustizia e adesso conduce una vita tranquilla con moglie e due bambini. I suoi sforzi per tornare alla normalità, però, non sono premiati. Una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Un poliziesco dal ritmo incalzante per una serata ad alta tensione.

Lune survivor, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2013 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emilie Hirsh e Ben Foster. Il 28 giugno 2005 quattro membri del Seal vengono coinvolti nell’operazione “Red Wing” per uccidere un leader talebano. Purtroppo vengono scoperti quasi subito e andranno incontro a un tragico destino. Sarà solo l’intervento di Marcus a salvarli da una fine quasi inevitabile. Un film adrenalinico da vedere assolutamente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Stuart Little – Un topolino in gamba, ore 21:00 su Sky Cinema Family

In un orfanotrofio, la famiglia Little adotta un topolino di nome Stuart. I modi affabili e garbati del nuovo arrivato, tuttavia, generano all’interno della casa un grande scompiglio, a partire dalla gelosia del gatto Fiocco di Neve, che si unisce a una losca banda di felini per escogitare un piano e farlo cacciare. Un film perfetto per tutta la famiglia, diretto da Rob Minkoff.

Film thriller da vedere stasera in TV

Trespass – Sequestrati, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2011, diretto da Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Ben Mendelsohn, Nicole Kidman, Dash Mihok e Liana Liberato. Due coniugi vengono presi in ostaggio da quattro criminali che vogliono fare il colpaccio. Le cose si complicano quando viene scoperto un inaspettato tradimento ed inganno. Una pellicola avvincente.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Kramer contro Kramer, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Su Sky Cinema Drama esce “Kramer contro Kramer”, film del 1979 per la regia di Robert Benton, con Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry, Howard Duff, George Coe. Ted rientra a casa e trova sua moglie Johanna che se ne sta andando. Pur cercando di trattenerla, non riesce. La donna è talmente determinata da esser disposta a lasciare il piccolo Bill a suo padre, che si ritrova così costretto ad affrontare quella situazione imprevista. Un dramma familiare che narra il difficile rapporto tra un bambino e suo padre, dopo la separazione dei genitori. Il film ha vinto 5 premi Oscar, 5 Golden Globe e un David di Donatello.

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich. 1969: Ted Bundy è un uomo affascinante, carismatico e bello. Liz è una mamma single che non riesce a resistere e si innamora di lui. Tutto va a rotoli quando un giorno Ted viene arrestato con l’accusa, ben fondata, di essere un serial killer. Nel vortice del terrore, Liz dovrà fare i conti con l’idea di aver convissuto con un pazzo sociopatico. Biopic sul feroce serial killer Ted Bundy.

Wakefield – Nascosto nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film di Robin Swicord, con Bryan Cranston, Jennifer Garner, Jason O'Mara. Howard Wakefield. Un avvocato di New York, affetto da depressione, si nasconde per settimane nella soffitta di casa. Quando un ex fidanzato rientra nella vita della moglie, si rende conto che potrebbe non essere in grado di tornare indietro. Ottima prova attoriale per Bryan Cranston.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ghostbusters – Acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con la regia di Ivan Reitman e un cast composto da Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis e Annie Potts, si va a caccia di fantasmi che infestano New York. L’aumentare delle “turbolenze ectoplasmatiche” fa comprendere che qualcosa di grosso sta succedendo in città e che un minaccioso dio dell’antichità ha l’intenzione di radere al suolo New York: sarà compito dei bizzarri scienziati salvare la città. Il film è stato campione di incassi in molto paesi ed è divenuto cult del cinema globale.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e babbano il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off.

Film horror da vedere stasera in TV

The bad seed, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film horror americano del 2018 diretto e interpretato da diretto da Rob Lowe, con Mckenna Grace, Sarah Dugdale, Marci T. House, Lorne Cardinal, Chris Shields, Cara Buono e Patty McCormack. Un padre inizia a sospettare che il comportamento esemplare di sua figlia sia in realtà solo una facciata dietro la quale si nasconde un terribile segreto. L’uomo farà di tutto per proteggere la sua bambina e impedirle di colpire ancora.

Midsommar – Il villaggio dei dannati, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2019 per la regia di Ari Aster, con Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper e Vilhelm Blomgren. Una coppia arriva in Svezia per fare visita a un amico che abita in un piccolo villaggio di campagna. L’idea è quella di celebrare con lui il Midsommar. Quella che però doveva essere una vacanza in paradiso, si è rivelata una curiosa competizione di un culto pagano, dove la violenza è di casa.

