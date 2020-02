C’è qualcosa di ancora più cieco della furia di un efferato serial killer: l’amore cieco della donna che lo ama.



Questo è il fil rouge che intesse la trama di Ted Bundy - Fascino criminale, l’attesissimo film in arrivo in prima visione lunedì 10 febbraio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno per l’appuntamento di Lunedì première.



La storia del feroce serial killer Ted Bundy, autore di oltre trenta omicidi, viene raccontata dal punto di vista della sua fidanzata: Elizabeth Kloepfer.



Elizabeth ha ormai qualche capello bianco e si reca in carcere per incontrare lui, Ted Bundy, il serial killer con cui suo malgrado ha vissuto un’intensa storia d’amore.

Un lungo e appassionante flashback ci riporta indietro di parecchi anni, nel cuore di quei Seventies in cui i due si conobbero in un bar.

Ted ha fascino e carisma da vendere così Elizabeth rimane vittima di quel sortilegio che è l’amore. Acconsente a sposarlo e mette su famiglia con lui anche se qualcosa di strano e altamente inquietante le fa sospettare che quello non sia l’uomo che lei crede.

Quando in televisione si diffonde la notizia dell’omicidio di alcune ragazze, Elizabeth incomincia a essere molto turbata e inizia a pensare al peggio…

Dopo l’arresto e l’accusa in vari Stati, Ted Bundy continua a dichiararsi innocente e arriverà a difendersi da solo in uno dei primissimi processi-show americani, ripreso dalle telecamere televisive.

In Ted Bundy - Fascino criminale un Zac Efron in stato di grazia si cala nei panni sanguinari del tristemente celebre assassino seriale.



Anche Lily Collins, John Malkovich e Kaya Scodelario rendono il cast non solo stellare per via della presenza di Star ma anche perché davvero galattico: tutti riescono a calarsi in maniera così convincente nel proprio personaggio da fare diventare Ted Bundy quasi un uomo in carne ed ossa sullo schermo.



