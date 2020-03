Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 4 marzo

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 4 marzo, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:30 su Sky Uno vediamo la semifinale della quinta edizione di “Italia’s got talent”, lo show dove Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich valutano improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili. Il detective John Cabrera arriva su una scena del crimine a Sacramento. Il corpo della vittima è devastato e il detective fa fatica a raccogliere le prove necessarie.

Punk, ore 21:15 Sky Arte

I proto-punk della scena di Detroit rinvigoriscono la scena musicale newyorchese dei primi anni '70. Si dà il via a una rivoluzione che permette di esprimere se stessi.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:00 Blaze

Ammainate le vele e preparatevi a un'avventura davvero emozionante a caccia di aragoste. Il primo giorno di pesca è quello più pericoloso della stagione.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico, rivediamo lo spettacolo di Maurizio Battista con battute che l’hanno reso uno dei comici romani più amati.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Oggi, il dr. Christian visita una donna in pericolo di vita a causa dell'obesità e la dr.ssa Pixie si occupa di una donna le cui gambe non reggono i suoi 200 Kg di peso.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Ogni giorno usiamo centinaia di oggetti, senza sapere il lavoro che c’è dietro la loro produzione. Su Discovery Channel, a partire dalle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato sugli oggetti che ci circondano.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Tim e Knut sono i migliori costruttori di aeroplani di tutta la Germania. Hanno sei mesi di tempo per costruire un capolavoro che stupirà i giudici in finale. Chi sarà il vincitore?

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 21:00 History

Gary individua una strana struttura in pietra. Dopo anni di ricerche e speculazioni, i Lagina capiscono che in realtà si tratta di un'opera dell'uomo.

Sequoie giganti: gli alberi più alti del mondo, ore 21:10 Nat Geo wild

Il ricercatore Steven Sillett è appassionato di sequoie giganti, gli alberi più alti del mondo. Insieme al fotografo Jim Balog, svela i segreti di queste piante affascinanti.

Serie TV in onda stasera

Taboo, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic torna “Taboo”, la serie ideata e interpretata da Tom Hardy e ambientata nella Londra degli inizi dell’800. James Delaney, che tutti credevano ormai morto, ricompare improvvisamente per riscuotere l'eredità del padre, scomparso in circostanze non chiare. Il ritorno di Delaney a Londra scatena gli opportunisti che vogliono qualcosa da lui, ma nella sua ricerca di giustizia trova anche degli alleati.

Stumptown - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo invece il decimo episodio di “Stumptown”, la serie tv tratta dall’omonimo fumetto. Dexedrine “Dex” Parios è una veterana dell'esercito che lavora come investigatore privato per sostenere suo fratello e pagare i suoi debiti. Vive a Portland, nell'Oregon, che nella serie è chiamata Stumptown. L’episodio di stasera si intitola “Se stai con i piedi per terra, vinci sempre”.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo invece gli episodi della seconda e ultima stagione di “The Good doctor”, la serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo interpretato da Freddie Highmore. “Questioni di cuore” e “Volti” sono i titoli degli episodi di stasera.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie interpretata da Tom Selleck che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department. Gli episodi di stasera si intitolano “Beneficio del dubbio” e “Cattive compagnie”.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime alle ore 21:15, rivediamo “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista un’investigatrice corrotta della polizia di New York interpretata da Jennifer Lopez. Gli episodi di stasera si intitolano “La fine e l’inizio” e “La caduta”. Per questo ruolo, la Lopez ha vinto un People's Choice Awards come migliore attrice.

Legacies, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories prosegue la seconda stagione di “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” racconta le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “Ecco perché non affidiamo i piani ai Muppet Babies”.

Chicago Fire - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 ancora un altro episodio dell’ottava stagione di “Chicago Fire”. La serie va in onda dal 2012 e segue le vicende di alcuni pompieri e paramedici del Chicago Fire Department, alle prese in ogni episodio con un caso diverso. Stasera vediamo gli episodi dal titolo “Infezione”.

The hot zone: area di contagio, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic vediamo la miniserie tratta dal libro di Richard Preston, con Liam Cunningham de “Il Trono di Spade”. Julianna Margulies interpreta la dott.ssa Jaax, che lotta contro l'ebola negli Usa.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids continuano gli episodi di “New school”, la sit com ambientata tra gli studenti della McGaffin International Middle School, dove esiste un WC rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. un altro episodio di “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, gli amici Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

“Lo straordinario mondo di Gumball” è il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto dodicenne dalle sembianze umane alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot in computer grafica della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Gigantosaurus, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

