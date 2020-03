Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 1 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 1 marzo, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La memoria del cuore, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2012 diretto da Michael Sucsy, con Rachel McAdams, Channing Tatum, Scott Speedman, Jessica Lange, Sam Neill e Jessica McNamee. Leo e Paige vivono un matrimonio a dir poco perfetto, almeno fino a quando lei non perde la memoria dopo un incidente automobilistico. Leo tenta di ricostruire la loro vita insieme in attesa che i ricordi riaffiorino e dovendo fare i conti con la riluttanza e la famiglia di Paige.

Mon Roi - Il Mio Re, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico e sentimentale del 2015 diretto da Maïwenn, con Emmanuelle Bercot, Vincent Nemeth, Vincent Cassel, Romain Sandère e Ludovic Berthillot. Tony è una donna di quarant’anni che durante la lunga riabilitazione a seguito di un infortunio si ritrova a riflettere il suo rapporto con il marito Giorgio. Una pellicola che ripercorre tutte le fasi di un matrimonio che passa dall’amore ai contrasti più accesi.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 2017 diretta da Mike Van Diem, con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro e Lidia Vitale. Rientrata a Parigi per spargere le ceneri della madre, una donna canadese deve fare i conti con un ispettore di polizia che sta investigando sulla morte di un boss dopo l’esplosione in una grotta.

Super vacanze di Natale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 2017 diretto e interpretato da Paolo Ruffini, con Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà, Diego Abatantuono e Nadia Rinaldi. Un viaggio che ripercorre 35 anni di cinepanettoni, da “Vacanze di Natale” del 1993, con tutte le gag e gli attori che hanno fatto sorridere e divertito milioni di italiani.

Bernie il delfino, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 2018 diretto da Kirk Harris, con Lola Sultan, Kevin Sorbo, Patrick Muldoon, Stelio Savante, Sam Sorbo e Dahlia Legault. Una giovane ragazzina appassionata di oceano e in grado di parlare con i delfini deve salvare Bernie, il suo amico marino, preso di mira da un diabolico piano.

Una bionda in carriera, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2003 diretto da Charles Herman-Wurmfeld, con Reese Witherspoon, Sally Field, Bob Newhart, Luke Wilson e Regina King. Elle Woods, una bella bionda laureata in legge a Harward e che veste sempre in rosa, si trasferisce a Washington per lavorare sulle cause in difesa degli animali.

Non è vero ma ci credo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana diretta da Stefano Anselmi, con Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Elisa Di Eusanio, Micol Azzurro e Giulia Di Quilio. I tentativi di business di Nunzio e Paolo falliscono miseramente. Per questo le loro mogli, che hanno finanziato tutti i loro progetti, minacciano di sbatterli fuori casa. I due decidono allora di aprire un ristorante vegetariano, ma per compiacere a un importante critico culinario si ritrovano a trasformare il locale in una bisteccheria: questa decisione darà vita a una serie di eventi esilaranti.

Kit Kittredge: An American girl, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film del 2008 diretto da Patricia Rozema, con Abigail Breslin, Joan Cusack, Chris O'Donnell, Max Thieriot e Julia Ormond. Nella Cincinnati degli anni ’30 una giovane ragazza fa di tutto affinché un giornale locale pubblichi i suoi scritti.

Alibi.com, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Commedia francese del 2017 diretta e interpretata da Philippe Lacheau, con Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali e Didier Bourdon. Greg è a capo di una società che crea alibi per nascondere ogni tipo di bugia o infedeltà. Gli affari vanno a gonfie vele, ma le cose cambiano quando l’uomo si innamora di Flo, una ragazza allergica alle bugie e a cui l’uomo non può rivelare la vera natura del suo lavoro.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hell: Scatena l'inferno, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2003 diretto da Ringo Lam, con Jean-Claude Van Damme, Michael Bailey Smith, Lawrence Taylor, Lloyd Battista e Carlos Gómez. La moglie di Kyle Le Blanc, un ingegnere americano trasferitosi in Russia per lavorare a un progetto, viene brutalmente violentata e uccisa. L’assassino appartiene a una famiglia potente e viene assolto per insufficienza di prove. Subito dopo la lettura della sentenza, Kyle afferra la pistola di una guardia e si fa giustizia da solo. Per questo viene rinchiuso nel carcere di Kravavi, un inferno in Terra.

John Wick, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2014 diretto da Chad Stahelski, con Keanu Reeves, con Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs e Bridget Moynaha. John Wick è un ex killer di professione che ha da poco perso sua moglie a causa di una brutta malattia. L’uomo si mette sulle tracce di un gruppo di malviventi per vendicarsi dell’uccisione del cucciolo di cane che la donna gli ha fatto ricevere dopo il suo funerale come ultimo regalo d’addio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Millennium - Quello che non uccide, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason. Secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe essere molto pericoloso in mani sbagliate. Questa missione la porta a rincrociare nuovamente la strada di Mikael, dopo tre anni di distanza dal loro ultimo incontro.

Child 44 - Il bambino n. 44, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film thriller diretto da Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman, Paddy Considine e Jason Clarke. La pellicola è il primo episodio di una trilogia ispirata alle tragiche vicende realmente accadute legate alla figura di Andrej Romanovic Cikatilo, conosciuto come il Mostro di Rostov. Tra il 1978 e il 1990 il serial killer russo si macchia di 53 omicidi tra donne e bambini. Un ufficiale di polizia sfida l’ostruzionismo del governo per catturarlo.

The Crash - Minaccia a Wall Street, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2017 diretto da Aram Rappaport, con AnnaSophia Robb, Maggie Q, Dianna Agron, Frank Grillo, Ed Westwick e Minnie Driver. L’economia globale è minacciata da un pericoloso attacco informatico. Il governo americano decide di incaricare un ex agente di borsa e un team di criminali per contrastare la minaccia.

Self/less, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller diretto da Tarsem Singh, con Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber e Derek Luke. L’industriale milionario Damian Hale decide di sottoporsi a una terapia segreta, lo “shedding”, per guarire dal cancro e avere una seconda vita. L’uomo rinasce nel corpo di Edward, ma la sua nuova esistenza è infestata da vecchi ricordi che non gli appartengono.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema

Film del 2017 diretto da Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller e Ray Fisher. Dopo la morte di Superman, Bruce Wayne e Diana Prince lavorano per riunire una squadra di supereroi abbastanza forte da affrontare un nemico che torna dal passato e che minaccia il mondo.

