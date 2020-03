Programmi TV da non perdere stasera, domenica 1 marzo

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno vediamo la replica dell’ultima puntata di “Italia’s got talent”, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich, con la conduzione di Lodovica Comello, continuano la ricerca di talenti improbabili provenienti da tutta Italia.

Delitti: famiglie criminali, ore 20:10 Crime investigation

Il racconto di storie in cui i “cattivi” sono legati da vincoli familiari. I materiali delle indagini e le interviste permettono di ricostruire quanto è accaduto.

Essere James Bond, ore 21:15 Sky Arte

George Lazenby racconta di sé, di come è arrivato a essere James Bond e della decisione di non impersonarlo più.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Adam e Rob viaggiano verso l'isola asiatica di Bali e affrontano la dolorosissima puntura del riccio di fuoco, che rischia di mettere fuori gioco “Caveman”.

Comedy Road Trip, ore 21:00 Comedy Central

Dario Cassini, Gianluca Impastato e Maria Mazza ci fanno riscoprire l'Italia come non l'abbiamo mai vista. Tra sagre, dialetti e prove da superare, saliamo tutti a bordo del bus di Comedy Road Trip.

Cambio moglie Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

In “Cambio moglie Nuova Zelanda” le mogli di due differenti famiglie neozelandesi si scambiano la famiglia per una settimana. Le due donne lasciano le proprie case per trovarsi tra mura, mariti e figli nuovi. Stasera lo scambio è tra una famiglia di ardenti ecologisti vegani e una di carnivori e fanatici religiosi.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti spiegano perché alcuni ragni ballano e cos'è la strana schiuma che sta bloccando una città. Inoltre, quale misteriosa creatura sta uccidendo le pecore in Europa?

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Stasera è la volta dell'arrampicatore Alex Honnold, che si unisce a Bear Grylls per un'avventura tra le Alpi svizzere. L'esperto insegna a Honnold come sopravvivere in luoghi così selvaggi.

Cose di questo mondo, ore 21:05 Discovery Science

Una gigantesca incisione di una strana creatura appare nell'Outback australiano. Inoltre, alcune scintillanti luci verdi illuminano i mari della Thailandia.

Cospirazioni aliene: le ultime rivelazioni, ore 21:00 History

Per anni, molti testimoni hanno parlato di avvistamenti UFO. Ma alcuni di questi racconti non sono stati resi pubblici. Alcuni credono che qualcuno stia cercando di nascondere la verità.

India: terra dei felini, ore 21:10 Nat Geo Wild

I felini indiani sono creature che si adattano facilmente. Ma ora, il loro numero sta diminuendo a causa dei drastici cambiamenti climatici che minacciano il loro habitat.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno (REPLICA)

Su Sky Atlantic e Sky Cinema rivediamo in replica altri due episodi di “ZeroZeroZero”, la nuova serie tv tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che presenta tutte le dinamiche del narcotraffico. Creata e diretta da Stefano Sollima, “ZeroZeroZero” racconta il percorso della cocaina: da chi vende a chi l’acquista.

Rosewood, ore 21:10 Fox

Su Fox rivediamo la seconda stagione di “Rosewood”, la serie che narra le vicende del dottor Rosewood, un anatomopatologo famoso con uno studio privato a Miami. Qui conduce autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più difficili.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, vediamo altri due episodi della sesta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie che ha come protagoniste la detective della polizia di Boston Jane Rizzoli e il brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts Maura Isles. Gli episodi di stasera si intitolano “Rapimenti” e “Morte e marijuana”.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime rivediamo invece la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie con Tom Selleck con protagonista la famiglia Reagan, i cui uomini lavorano da generazioni al New York Police Department. Il titolo degli episodi di stasera è “Giochi di potere” e “Altruismo”.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime alle 21:15 continua “Lethal weapon”, la serie tv ispirata ai film della saga “Arma letale” con Mel Gibson. Martin Riggs è un ex Navy Seal che, dopo la morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department, dove ha come collega il detective Roger Murtaugh. “Il fantasma del Natale passato” e “Strada a doppio senso” sono i titoli degli episodi di stasera.

Young Sheldon, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo anche la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory”. Sheldon Cooper è un piccolo genio: ha nove anni e frequenta il liceo. Vive in una famiglia che non riesce a capirlo. Gli episodi di stasera hanno il titolo di “Un cuore infranto e un Crock Monster” e “Una scienza svedese e l’equazione del toast”.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie basata sui personaggi della DC Comics che appaiono in Batman. Tra i protagonisti James Gordon e Bruce Wayne, interpretati da Benjamin McKenzie e David Mazouz. Gli episodi di stasera hanno il titolo “Pinguino, il nostro eroe!” e “Rovine”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids a partire dalle ore 20:50 va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv realizzata in computer grafica ispirata al film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”. Gli episodi di stasera si intitolano “La leggenda di Sadie Crouthers” e “Una siccità sospetta”.

Vita da giungla: alla riscossa!, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr a partire dalle 20:50 vediamo “Vita da giungla: alla riscossa!”, la serie animata con protagonista un gruppo di animali che si prodiga per proteggere gli altri abitanti della giungla. Dalla serie sono stati tratti alcuni film.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon alle 21:10, vediamo ancora “I Thunderman”, la serie tv che racconta le vicende di una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle 20:55 continuano gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua famiglia fuori dagli schemi.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang dalle 21:00 ancora altri episodi di “Wacky Races”, la serie in computer grafica reboot dell’omonima serie di Hanna e Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 21:00 Disney Junior

Il cartone animato racconta le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV