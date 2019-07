Lunedì 5 agosto alle ore 21.15 per l’appuntamento di Lunedì première arriva su Sky Cinema Uno il secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. Un’impresa ad alto contenuto di adrenalina e suspense: Millennium - Quello che non uccide è da non perdere

Lunedì 5 agosto alle ore 21.15 non prendete impegni: arriva in prima visione su Sky Cinema Uno Millennium - Quello che non uccide.

Per l’appuntamento di Lunedì première, il secondo capitolo della saga cinematografica tratta dall’epopea letteraria nata dalla mente di Stieg Larsson vi terrà incollati allo schermo.

Diretto da Fede Alvarez e con Claire Foy e Sverrir Gudnason nei panni dei protagonisti Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist, questo film è tratto dall’omonimo romanzo di David Lagercrantz, prosecutore legittimo della saga di Larsson.

Dopo tre anni dall'ultima volta che Lisbeth e Mikael hanno lavorato insieme, le loro strade si incrociano nuovamente quando Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe causare danni irreparabili se finisse nelle mani sbagliate.



Assoldata dallo scienziato informatico Frans Balder che le chiede di recuperare un programma da lui inventato in grado di collassare le sicurezze nazionali e armare il mondo con un solo click, Lisbeth ci metterà come sempre anima e corpo.

Diventerà il bersaglio degli Spiders, un'organizzazione criminale che vuole mettere le mani su software e rapire August, figlio di Balder nonché chiave di accesso al programma.

Mikael Blomkvist, giornalista d'inchiesta di Millennium, e Camilla, la sorella creduta morta, saranno i due alleati preziosissimi di Lisbeth in questa impresa.

Tra adrenalina, colpi di scena e suspense, preparatevi a rimanere incollati allo schermo.

L’appuntamento con Millennium - Quello che non uccide è per lunedì 5 agosto alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione.