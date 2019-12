Tulipani: storia d’amori, onore e… una bicicletta

Sabato 14 dicembre, appuntamento alle 21.15 su Sky Cinema Due per tutti i sognatori e gli amanti delle fiabe moderne, con la prima visione tv di Tulipani – Amore, Onore e una bicicletta.

Diretta dall’olandese Mike van Diem, il cui film Character è stato premiato nel 2009 con l’Oscar per il miglior film in lingua straniera, questa commedia con toni da favola racconta una storia in bilico fra realtà e fantasia, grazie all’apporto di un cast magnifico che include il veterano Giancarlo Giannini, Ksenia Solo e Donatella Finocchiaro.

Giannini è un ispettore, che nel corso di un’indagine si imbatte in una ragazza canadese, arrivata in Italia per spargere le ceneri della madre. È da qui che comincia a dipanarsi l’incredibile vicenda, avvenuta molti anni prima, di un testardo contadino olandese che è partito dalla sua patria in sella a una bicicletta per avventurarsi fino alla Puglia, intenzionato a coltivarvi tulipani.

Diretto con grazia e interpretato con divertita passione, Tulipani – Amore, Onore e una bicicletta riesce a trascinare lo spettatore nel suo mondo trasognato e a coinvolgerlo nella sua dolce narrazione.