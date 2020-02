Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 25 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 25 febbraio, in TV su Sky. Azione, commedie e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spectre – 007, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Il secondo “007” diretto da Sam Mendes. Nel cast: Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista. Un misterioso messaggio proveniente dal passato mette James Bond sulla strada per scoprire Spectre, una pericolosa organizzazione criminale. Un film spettacolare, vincitore di un Premio Oscar e un Golden Globe.

Film commedia da vedere stasera in TV

Troppa grazia, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Gianni Zanasi, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi. Lucia è una geometra nota per la sua pignoleria, ma che fatica a tirare avanti perché deve crescere da sola una figlia e con il suo stipendio arriva a mala pena a fine mese. Quando le viene chiesto di fare dei rilevamenti in un terreno dove un immobiliare vuole dare il via a una serie di ingenti costruzioni, si accorge di alcune problematiche, ma decide di tacere per non perdere il lavoro. Quand’ecco che le appare quella che in un primo momento pensa essere una profuga, e invece… Una commedia italiana premiata a Cannes.

Amici come prima, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Neri Parenti, con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso hotel di proprietà del facoltoso imprenditore Massimo Colombo e di sua figlia Luciana. In seguito alla cessione a un altro gruppo aziendale, Cesare perde il lavoro, ma moglie e figlio pressano con le loro richieste economiche, per cui l'uomo si vede costretto a inventarsi qualcosa. Cesare, saputo che Luciana sta cercando una badante per il padre Massimo, decide di proporsi in prima persona per l’incarico travestendosi da donna. Commedia all’italiana che riunisce il duo Boldi - De Sica.

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Marc Lawrence, con Sarah Jessica Parker, Hugh Grant, Sam Elliott, Wilford Brimley, Mary Steenburgen. Meryl e Paul Morgan sono separati. La loro vita perfetta nel cuore di Manhattan è stata stravolta dal tradimento di Paul, avvocato di successo, che adesso vorrebbe cancellare l’accaduto, farsi perdonare e rientrare nelle grazie della consorte. Meryl, ferita e ostinata a resistere alla strategia di riconquista, declina suo malgrado inviti, doni, dichiarazioni e buone intenzioni. Sarà il destino a decidere il loro futuro, cacciandoli in una situazione decisamente pericolosa. Una brillante e piacevole commedia.

Casa, dolce casa?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Richard Benjamin, con Tom Hanks, Shelley Long, Alexander Godunov, Joe Mantegna, Frankie Faison. Due fidanzati acquistano una sontuosa villa a un prezzo irrisorio, ma scoprono presto di non aver fatto un grande affare. Tom Hanks in una commedia prodotta da Steven Spielberg.

Dark Shadows, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Tim Burton, con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Chloe Moretz. Il ricco e potente Barnabas, donnaiolo incallito, viene trasformato in vampiro e seppellito vivo dalla bella Angelique, strega che lo punisce per averle spezzato il cuore. Due secoli dopo, Barnabas riesce e liberarsi e si mette alla ricerca dei suoi discendenti. Un film divertente e una commedia horror da non perdere.

Immaturi – il viaggio, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Paolo Genovese. Nel cast: Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis. I quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca sostengono con successo, per la seconda volta nella loro vita, l’esame di maturità e decidono di continuare il loro tuffo nell’adolescenza concedendosi un viaggio di maturità. Destinazione: un’isola della Grecia, tra storia, spiagge e movida. Accompagnati da fidanzati, mogli e genitori, per loro diventerà davvero un’occasione per raggiungere la maturità. Sequel del film campione d’incassi “Immaturi”.

Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Bruno Gaburro. Un film con Eva Grimaldi, Jerry Calà, Vanessa Gravina, Valeria Marini, George Hilton, Franco Oppini. Lo scenario è ancora la riviera romagnola: tre amici si ritrovano coinvolti in situazioni imbarazzanti a Cervia. Sequel di “Abbronzatissimi”.

Maschi contro femmine, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone. L’eterno conflitto tra uomini e donne raccontato attraverso quattro storie che si intersecano in più punti. Walter e Monica sono alle prese con il primo figlio e non fanno l'amore da quasi un anno. Intanto, i vicini di casa Chiara e Diego non perdono un'occasione per insultarsi a vicenda. Marta e Andrea, invece, sono due studenti universitari che condividono un appartamento e una ragazza. Una commedia ben interpretata.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Rupert Sanders. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rilettura dark della celeberrima fiaba dei fratelli Grimm, un film in costume contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. La crudele regina incarica un cacciatore di uccidere la figliastra Biancaneve, in fuga verso il bosco. La pellicola scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

Terremoto nel Bronx, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Stanley Tong, con Jackie Chan, Anita Mui, Françoise Yip, Bill Tung. Keung è un ispettore di Hong Kong che si trova a New York per un matrimonio, nella città dei sogni si troverà sempre nei pasticci: seduce le ragazze degli altri, viaggia con diamanti rubati e litiga con una gang di criminali. Un action-comedy che ha consacrato Jackie Chan e la sua arte del kung-fu.

Film horror da vedere stasera in TV

Contagious, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Henry Hobson, con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, Laura Cayouette, J.D. Evermore. Wade è un padre devoto, da due settimane alla ricerca della figlia scomparsa. La ritrova dentro un ospedale, dove è stata messa in quarantena per un male che sta colpendo gli Stati Uniti e che trasforma le persone in zombie cannibali. Deciso a proteggerla, il padre la riconduce a casa e condivide con lei le sue ultime settimane di vita, sperando in cuor suo di poterla ancora salvare. Un horror post-apocalittico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nicholas Nickleby, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Christopher Barry, con Nigel Havers, Derek Godfrey, Derek Francis, Barry Humphries. Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, il film racconta la storia di Nicholas Nickleby, che dopo la morte del padre deve salvare la famiglia - una volta benestante - dalla povertà più assoluta. Nonostante alcuni momenti un po’ lenti, il film è ben interpretato e anche ricco di scene divertenti.

Stronger – Io sono più forte, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown. Dopo l’attentato alla maratona di Boston del 2013, Jeff Bauman vede la sua foto fare il giro del mondo. Rimasto senza gambe a causa dell’esplosione, il suo coraggio lo ha spinto a indagare con i poliziotti per mettersi sulle tracce degli attentatori. Un film che vi farà commuovere.

Il castello, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Rod Lurie. Un film con Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Steve Burton, Delroy Lindo, Paul Calderon. Il generale Eugene Erwing, eroe del Vietnam e del Golfo, viene condannato a morte dalla corte marziale per non aver eseguito gli ordini causando la morte di otto soldati. Tra morale e ingiustizie, un film da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’animazione del 2019 per la regia di Chris Renaud. Dopo il successo del primo capitolo, continuano le avventure di Max. La sua padrona è adesso sposata con un figlio, e tante cose sono cambiate nella sua vita. Tranne la sua attitudine per i guai! Un delizioso film d’animazione per tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Return to sender – Restituire al mittente, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Fouad Mikati. Un film con Rosamund Pike, Shiloh Fernandez, Nick Nolte, Rumer Willis, Scout Taylor-Compton. Un’infermiera, vittima di una crudele aggressione, organizza un diabolico piano di vendetta. Un avvincente thriller psicologico.

