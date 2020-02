Programmi TV da non perdere stasera, martedì 25 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, con un’altra puntata a Salerno. Stasera i due giudici sono alla ricerca delle pasticcerie che propongono dolci di ispirazione straniera. A sfidarsi, Sweet Bakery, Il salotto di Vicky e Mademoiselle Charlotte.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime investigation

Il racconto di storie in cui i cattivi sono legati da vincoli familiari. I materiali delle indagini e le interviste permettono di ricostruire quanto è accaduto.

Re Artù - Tra mito e leggenda, ore 21:15 Sky Arte HD

L'antropologa Alice Roberts ci accompagna negli scavi archeologici che rivelano affascinanti misteri sul leggendario Re Artù.

In search of: ai limiti del reale, ore 21:00 Blaze

Esiste la vita dopo la morte? Zach cerca di dare una risposta a questa domanda. L'incontro con un uomo in Texas potrebbe essere illuminante.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata il dottor Christian Jessen e il suo team di specialisti si occupano di Toni, che ha le ovaie policistiche e non riesce a rimanere incinta. Durante il colloquio con il dottore, scopre cosa potrebbe aiutarla a superare il suo problema.

Lo zoo degli Irwin, ore 21:00 Discovery Channel

Terry porta avanti l'eredità del marito Steve Irwin, naturalista e documentarista noto anche come Crocodile Hunter. Insieme ai due figli adolescenti Bindi e Robert, Terry continua a proteggere e prendersi cura degli animali attraverso il lavoro quotidiano nell'ampio zoo australiano, di loro proprietà.

Apollo: missione Luna, ore 20:55 National Geographic

Immagini d'archivio restaurate e audio inediti raccontano il lungo lavoro della NASA sul programma spaziale Apollo, che ha permesso all'uomo di arrivare sulla Luna.

Le tracce della Storia, ore 21:05 Discovery Science

Le legioni dell'imperatore Tito invadono Gerusalemme. Analizziamo la terribile distruzione della Città Sacra.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende “Il fuoco di spade”; la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Stasera quattro concorrenti competono in una puntata speciale dedicata ad Halloween. Solo due di loro, in finale, avranno il compito di realizzare la falce del Demonio.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Nella docu-serie, seguiamo il lavoro che il dottor dr. Jan Pol svolge quotidianamente nella sua clinica. Il dottore gestisce una clinica veterinaria in Michigan con sua moglie Diane e suo figlio Charles ed è aiutato dalle dottoresse Brenda Grettenberger e Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

Rome, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic altri due episodi di “Rome”, la serie creata da Bruno Heller, John Milius e William J. MacDonald ambientata a Roma nella seconda metà del I secolo a.C. Nella serie si intrecciano le storie di personaggi storici realmente esistiti. I protagonisti sono Kevin McKidd e Ray Stevenson nei panni di Lucio Voreno e Tito Pullo. Stasera ha inizio la seconda stagione con i primi due episodi.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Su Fox, alle 21:00 continua la seconda stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è Daniel Harrelson, un ex Marine incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles. Gli episodi di stasera si intitolano “Paura a bordo” e “Mai più”.

The Resident, ore 21:00 Fox life

Alle ore 21:00 su Fox life vediamo invece la terza stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta, Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al dottor Conrad, uno specializzando anziano bravissimo ma dai metodi molto rudi.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo anche gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie che si ispira alla vita di Phil McGraw, famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense. Prima del suo lavoro in televisione, l’uomo è stato attivo come “consulente di processo”. Gli episodi di stasera hanno il titolo “Il tassello mancante” e “Inferno in cucina”.

Stalker, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo “Stalker”, la serie tv sullo stalking. Protagonisti sono Maggie Q che interpreta il tenente Beth Davis e Dylan McDermott, nei panni del detective Jack Larsen. La coppia indaga su vari casi di persecuzioni personali per la Threat Assessment Unit del dipartimento di polizia di Los Angeles. Stasera vediamo gli episodi dal titolo “Vuotare il sacco” e “Segreti e bugie”.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Su Premium stories rivediamo la seconda stagione di “God friended me”, la serie che racconta la vita di un ateo di nome Miles, a cui arriva una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questi gli invia anche dei suggerimenti per conoscere nuovi amici a New York, che lui decide di accettare per aiutare le persone. L’episodio di stasera ha il titolo “Passato e futuro”.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action continua la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv con protagonisti i fratelli Dean e Sam Winchester. I due ragazzi sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:25 DeA kids

Alle 21:25 su DeA kids “New School”, la sit com per ragazzi che racconta le vicende di un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School. In un WC della scuola è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende dell’Istituto.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata che racconta le avventure di un monster truck rosso, Blaze, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon, tornano “I Thunderman”, la famiglia di supereroi che vive nella città immaginaria di Hiddenville. Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe cercano di condurre una vita normale nonostante i superpoteri.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie educativa per piccolissimi che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo di 12 anni, e della sua bizzarra famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, continuano anche gli episodi di “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie di Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna Nancy, la dolce e stravagante bambina protagonista della serie “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Guarda anche i film in onda stasera in TV