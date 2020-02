Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 22 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 22 febbraio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

The Bourne Ultimatum, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di spionaggio del 2007 diretto da Paul Greengrass, con Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles e David Strathairn. In Russia Jason Bourne è inseguito dalle autorità. Dopo aver lasciato Mosca scopre l’esistenza di un programma simile a quello che lo ha addestrato e decide di cogliere l’occasione per affrontare i fantasmi del suo passato. Per arrivare all’obiettivo, ci sarà da sudare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La paranza dei bambini, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico diretto da Claudio Giovannesi e basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione e Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono sei quindicenni napoletani che vedono nel crimine la possibilità di fare soldi e di raggiungere potere e importanza all’interno del Rione Sanità. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico e sentimentale del 2018 diretto da Scott Speer, con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard e Suleka Mathew. Katie è una giovane ragazza costretta a vivere fin dalla nascita al buio a causa di una misteriosa malattia. Al chiaro di luna si innamora di Charlie, un ragazzo che potrebbe sconvolgerle l’esistenza perché l’amore è come il sole, difficilmente ci si può proteggere.

Sul lago dorato, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1981 diretto da Mark Rydell, con Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda e Doug McKeon. L’ottantenne Norman Thayer vive con la moglie in una casetta sul lago. La figlia Chelsea gli lascia in custodia il figlio del suo secondo marito, un giovane ragazzo di nome Billy, con cui i rapporti sono abbastanza tesi. Il pestifero adolescente stravolgerà le dinamiche familiari.

Studio 54, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1999 diretto da Mark Christopher, con Ryan Phillippe, Salma Hayek, Sela Ward e Mike Myers. A Jersey City il diciannovenne Shane entra a far parte dello Studio 54, la leggendaria discoteca gestita dall’imprenditore Steve Rubell. Qui il ragazzo trova lavoro, amici e l’amore: incontra, infatti, la diva delle soap Julie che incarna il suo ideale di donna perfetta.

A Star is Born, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico del 2018 diretto e interpretato da Bradley Cooper, con Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e Dave Chappelle. Il musicista Jackson Maine scopre Ally, una giovane artista che ha da poco chiuso nel cassetto il sogno di diventare cantante. La ragazza viene convinta a salire di nuovo sul palco e da quel momento inizia la sua scalata al successo. Nel frattempo, tra Jackson e Ally inizia un’intensa storia d’amore che deve fare i conti, però, con i problemi che affliggono l’uomo.

Orgoglio e pregiudizio, ore 21:15 Premium Emotion

Film drammatico del 2005, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen e diretto da Joe Wright. Con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Brenda Blethyn, e Tom Hollander. Nell’Inghilterra rurale di fine ’700 Lizzie Bennet fa la conoscenza del signor Darcy. Il primo incontro non è idilliaco, per via dei loro caratteri: lui è bello ma presuntuoso, lei poco incline al confronto e indomita. Dopo diversi equivoci e superate le incomprensioni, i due testardi amanti finiranno con il cedere alla stima reciproca e all’amore.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia diretto da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi,Carla Signoris, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino e Claudia Pandolfi. Giovanna è in apparenza un’impiegata al Ministero, una mamma impegnata e una figlia succube di una madre invadente. In realtà, dietro questa facciata di rassegnazione, si nasconde un agente segreto impegnato in missioni pericolosissime. Dopo una rimpatriata con gli amici del liceo, la donna decide di dare vita a una serie di situazioni per rimettere in ordine la sua vita e quella delle persone a cui vuole più bene.

Mia moglie per finta, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2011 diretto da Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Elena Satine, Nick Swardson, Brooklyn Decker e Bailee Madison. Il chirurgo plastico Danny si finge un infelice uomo sposato per sedurre le donne. Quando incontra quella che sembra essere la donna della sua vita, decide di non usare questa tattica. La ragazza, però, scopre la sua finta fede, così l’uomo decide di ingaggiare la sua assistente Kathrine per far credere di essere sul punto di divorziare. La bugia porterà a un finale inaspettato.

Un boss in salotto, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Luca Miniero, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro e Alessandro Besentini. Cristina è l’icona perfetta della bolzanina oltranzista. Vive in un cottage eco compatibile con la sua famiglia quasi perfetta. Un giorno, però, la donna, che in realtà è una “terrona” di nome Carmela, si ritrova a fare i conti con l’ingombrante figura di suo fratello camorrista.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2002 diretto da Robert Rodriguez, con Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa PenaVega, Daryl Sabara e Steve Buscemi. Le due spie junior Carmen e Juni Cortez si ritrovano alle prese con uno scienziato folle che sta tentando di conquistare il mondo da un’isola sconosciuta e popolata da mostri di ogni tipo.

Sahara, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’avventura diretto da Breck Eisner con Matthew McConaughey e Penélope Cruz. Dirk Pitt trova una moneta d’oro che lo conduce a una caccia al tesoro. Il bottino è la “nave della morte”, un relitto della Guerra Civile che nasconde una fortuna inestimabile.

Film thriller da vedere stasera in TV

I segreti di Wind River, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2017 diretto da Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille e Julia Jones. Nella riserva indiana di Wind River, il cacciatore di predatori Cory Lambert si ritrova a collaborare con una giovane agente dell’FBI per catturare il killer di una ragazza amerinda.

Debito di sangue, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film thriller del 2002 diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Wanda de Jesus, Jeff Daniels. Los Angeles: dopo essere andato in pensione a causa di problemi cardiovascolari, l’agente McCaleb vive su un piccolo battello a San Pedro. Quando scopre che la giovane che gli ha donato il cuore era stata vittima di un assassino seriale a cui, in servizio, aveva dato la caccia per anni, decide di mettersi sulle tracce del criminale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Cinema +24

Terzo e quarto episodio della serie televisiva firmatae Sky “ZeroZeroZero” a cura di Stefano Sollima, basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida. Chris deve affrontare situazioni molto pericolose, mentre Don Minu agisce per far valere il suo potere. I fratelli Lynwod e Dakar fanno di tutto affinché il carico di droga prosegua il suo viaggio, diffondendo il terrore tra i narcos.

Il cavaliere oscuro, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2008 diretto da Christopher Nolan, con Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine, Aaron Eckhart e Maggie Gyllenhaal. Secondo capitolo della trilogia dedicata all’uomo pipistrello. Batman deve salvare Gotham dal maligno pagliaccio Jocker che minaccia la città. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 2 Premi Oscar.

