Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 21 febbraio

Film d’azione da vedere stasera in TV

ZeroZeroZero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo e quarto episodio della serie televisiva originale Sky “ZeroZeroZero” a cura di Stefano Sollima, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Mentre Chris si trova a vivere momenti pericolosi, Don Minu decide di far valere il suo potere. Nel quarto episodio, i fratelli Lynwod e Dakar fanno in modo che il carico prosegua nel suo viaggio, ma la squadra sta diffondendo terrore tra i narcos. Con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.

Point Break – Punto di rottura, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di ladri la fa da padrona nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Pappas è convinto che si tratti di surfisti che, in questo modo, si finanziano le vacanze al mare. Il giovane agente Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto, che è anche il capo della banda. Iconico film divenuto un grande classico tra gli amanti del surf.

Freerunner – Corri o muori, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2011 per la regia di Lawrence Silverstein, con Sean Faris, Danny Dyer, Tamer Hassan, Amanda Fuller e Seymour Cassel. Ryan e i suoi amici sono abituati a rischiare tutto e spingersi oltre le loro capacità fisiche per guadagnare qualche soldo con servizi decisamente fuori dal comune. Frank è un giocatore d’azzardo che non ha rispetto per la vita umana e che metterà bombe addosso a Ryan e compagnia. Bombe che esploderanno in un’ora se i ragazzi non raggiungeranno di corsa il traguardo dall’altra parte della città.

Death Race, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2008 diretto da Paul W.S. Anderson, con Jason Statham, Tyrese Gibson, Ian McShane, Natalie Martinez, Joan Allen e Robin Shou. Jensen Ames è un ex carcerato che aspira a vivere una vita onesta con moglie e figlia. Viene costretto, però, a partecipare a una pericolosissima gara automobilistica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Studio 54, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 1999 per la regia di Mark Christopher, con Ryan Phillippe, Salma Hayek, Sela Ward e Mike Myers. Jersey City: il diciannovenne Shane è entrato nel mitico Studio 54, creato dall’imprenditore Steve Rubell. All’interno di questa leggendaria discoteca, il ragazzo trova lavoro e nuovi amici, tra cui anche Julie, diva delle soap che incarna il suo ideale di donna perfetta. Un film delizioso, da non perdere.

Una Folle Passione, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2014 diretto da Susanne Bier, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, David Dencik, Rhys Ifans, Ana Ularu e Toby Jones. Serena è sposata con il ricco industriale George. È una donna ambiziosa e arrogante che, in seguito a un terribile incidente, diventa sterile. Dopo aver scoperto che il marito ha già un figlio con un’altra ragazza, decide di scatenare la sua rabbia sulla famiglia allargata e di ingaggiare un sicario per uccidere il bambino.

La vita in un attimo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2018 per la regia di Dan Fogelman, con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Mandy Patnkin, Jean Smart, Annette Bening, Samuel L. Jackson. Una coppia vive una grandiosa storia d’amore pluri-generazionale attraverso i decenni e i continenti. A collegare tutto c’è un unico evento. Un film da non perdere per gli inguaribili romantici.

A Beautiful Mind, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film drammatico americano del 2001 per la regia di Ron Howard, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer e Paul Bettany. Anno 1948: John Forbes Nash si trova a Princeton con la più importante delle borse di studio. Però lui è un piccolo borghese, ben diverso dallo standard facoltoso e rispettabile che frequenta abitualmente la scuola. Non avvezzo ai riti, il matematico elabora la sua teoria economica dei giochi. Le sue idee non passano inosservate e un giorno viene contattato dal Dipartimento della Difesa per una collaborazione. Ma il suo caratteraccio si metterà in mezzo.

Best of me – Il meglio di me, ore 21:15 su Sky Cinema Emotion

Film drammatico americano per la regia di Michael Hoffman, con James Marsden, Michelle Monaghan, Liana Liberato, Luke Bracey. Dawson e Amanda, un tempo fidanzati al liceo, si rivedono dopo 20 anni per partecipare al funerale di un loro amico in comune. Il ritrovarsi riaccende un amore che non hanno mai dimenticato.

Film commedia da vedere stasera in TV

Se son rose, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia diretta a interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Antonia Truppo, Gabriella Pession, Elena Cucci. All’età di 50 anni, Leonardo lavora come giornalista sul web ed è caparbiamente non fidanzato o sposato. Ha una figlia di quindici anni che ormai è stufa del suo infantilismo, così come di tutti quelli che lo circondano. Sarà lei, infatti, a trovare una soluzione: il padre deve ricominciare da capo con una relazione stabile, e decide di mandare a tutte le ex un sms in cui le invita a riprovare. Una commedia divertente, da non perdere.

Una poltrona per due, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 1983 per la regia di John Ladis, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Don Ameche. Randolph e Mortimer sono due finanzieri a Philadelphia. Louis è un loro delfino, promesso di una nipote. Billy è un poveraccio che si finge cieco per intascare soldi. Per una scommessa, succederà di tutto. Iconico film natalizio che non può non essere visto almeno una volta all’anno.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2019 diretto da Charles Martin Smith, con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi. La storia di Bella, una cagnolina considerata pericolosa dalle istituzioni, ma determinata ad attraversare gli Stati Uniti pur di ritrovare il suo padrone. Una avventura commovente.

La cosa più dolce…, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film di Roger Kumble con Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair, Parker Posey, Jason Bateman. Christina, pubblicitaria trentenne di San Francisco, seduce e sfrutta tutti gli uomini che le passano a tiro, e che conquista grazie alla sua bellezza e al suo carisma. Una sera incontra Peter in una discoteca, e si rende conto che c’è qualcosa di diverso. Lo perde di vista, però, e parte per cercarlo insieme all'amica del cuore Courtney. Una commedia leggera e poco impegnativa per una serata di relax sul divano.

Film biografici da vedere stasera in TV

All the way, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Steven Spielberg firma il biopic HBO dedicato al Presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, interpretato da Bryan Cranston. Il film descrive i retroscena del primo tumultuoso anno alla Casa Bianca dell'uomo che divenne presidente dopo l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Gli appassionati di storia apprezzeranno certamente la qualità di questa grande pellicola.

Film thriller da vedere stasera in TV

Debito di sangue, ore 21:15 su Premium Cinema

Thriller americano del 2002 per la regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Wanda de Jesus, Jeff Daniels. Los Angeles: dopo essere andato in pensione a causa di problemi cardiovascolari, l’agente McCaleb vive su un piccolo battello a San Pedro. Quando scopre che la giovane che gli ha donato il cuore era stata vittima di un assassino seriale a cui, in servizio, aveva dato la caccia per anni, decide di mettersi sulle tracce del criminale.

La settima musa, ore 21:00 su Sky Cinema Supreme

Thriller europeo del 2017 per la regia di Jaume Balaguerò, con Elliot Cowan, Ana Ularu, Franka Potente, Manuela Velles e Christopher Lloyd. Dopo aver perduto la fidanzata in modo tragico, Samuel, professore di letteratura, soffre di incubi ricorrenti sull’omicidio della donna che amava. I sogni la vedono coinvolta in uno strano rituale. Quando la trovano morta nelle stesse circostanze del sogno, Samuel si mette alla ricerca di una spiegazione plausibile: ma ad attenderlo c’è un mondo oscuro dominato dalle muse.

