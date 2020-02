Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 21 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 21 febbraio, sui canali Sky

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica la settima puntata della nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e su digitale terrestre al canale 455. Il viaggio prosegue nella provincia di Salerno. La quarta tappa del tour porta i giudici alle pasticcerie Madegra, Pantaleone e Dandy.

Professione assassino, ore 21:10 Crime investigation

Meghan inizia a temere per la sua vita quando scopre il lato più aggressivo del suo fidanzato Leon. Quando la donna decide di lasciarlo, la situazione peggiora.

Io e lei, ore 21:15 Sky Arte

In un mix di fiction e documentario, tra camerino e palco, appunti e libri, un'attrice scopre una donna straordinaria. Nell'episodio che vediamo stasera Valentina Lodovini veste i panni di Maria Callas.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:30 Blaze

Alle 20:30 su Blaze va in onda Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica si sfidano con i loro gladiatori fatti di microchip.

Takeshi’s Castle Indonesia, ore 21:00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove i concorrenti devono affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio mentre il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato ogni volta oltre 80 kg, la dr. Pixie accorre con urgenza da una paziente in tale sovrappeso da aver sviluppato una grave ernia.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Una nave fantasma, forse legata alla mafia, appare su una spiaggia in California. Inoltre, si pensa che un lago abbia poteri magici curativi e contenga indizi per la vita su Marte.

L’Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 National Geographic

Nella puntata, intitolata “Crimini di famiglia”, una madre, accompagnata dai suoi figli, trasporta pacchetti di cocaina. Intanto, gli agenti hanno dei forti sospetti su una coppia che potrebbe avere con sé della droga.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Presentato da Jamie Kaler, il programma svela dettagli sconosciuti sulla storia americana per aiutarci a stabilire una linea di confine tra realtà e finzione. L'origine del mito di Babbo Natale sembra essere il frutto di tre menti di New York. Inoltre, scopriamo come funziona la Ball Drop di Times Square.

Mafia nostra - La ‘ndrangheta, ore 21:00 History

Ripercorriamo il più grande processo di tutti i tempi contro Cosa Nostra. Intervengono il giudice che presiedeva la corte, Alfonso Giordano, testimoni e giornalisti che seguirono l'evento.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:10 Nat Geo Wild

L’instancabile dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici, destreggiandosi tra la vita da veterinario e quella di moglie e madre di due figlie adolescenti.

ZeroZeroZero - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

Su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno continua, con altri due episodi, “ZeroZeroZero”, la serie tv tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che presenta tutte le dinamiche del narcotraffico. Creata e diretta da Stefano Sollima, “ZeroZeroZero” racconta il percorso della cocaina: da chi vende a chi l’acquista.

Homeland, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox ci aspettano altri due episodi di “Homeland”, la serie di spionaggio con Claire Danes nei panni di Carrie Mathison, un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare. Nella settima stagione, la donna si è ritrasferita a Washington lasciando il lavoro alla Casa Bianca. Con lei vive sua sorella Maggie. Gli episodi di stasera si intitolano “Andante” e “Bugie, amplificatori, quel maledetto twitter”.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo invece gli episodi della seconda e ultima stagione di “The good doctor”, la serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo interpretato da Freddie Highmore.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

In prima tv su Fox crime un altro episodio della quindicesima stagione di “Criminal Minds”, la serie poliziesca scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI e ispirata all’archivio compilato dai profiler americani. “Criminal Minds” racconta infatti il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI. L’episodio di stasera si intitola “Fratelli”.

The Following, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime continuano le repliche di “The Following”, la serie tv con protagonista Kevin Bacon. L’attore veste i panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Ryan è costretto a tornare in attività quando Joe Carroll, un diabolico serial killer che aveva arrestato nove anni prima, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso. Gli episodi di stasera si intitolano “Eternamente” e “Demoni”.

Chicago Med - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, in prima visione tv, vediamo il quinto episodio della quinta stagione di “Chicago Med”, la serie ambientata nel Chicago Medical Center, un importante ospedale di Chicago. La serie, spin-off di “Chicago Fire”, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia. L’episodio di stasera porta il titolo “Completamente al buio”.

Arrow, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la serie basata sul personaggio di Freccia Verde, il supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics. “Arrow” ha come protagonista Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. L’episodio di stasera si intitola “Star City 2040”.

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids continua la sit com per ragazzi “New School”. I protagonisti sono un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School. Nella scuola media internazionale c’è un WC in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro con appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

“Blaze e le mega macchine” è una serie animata che racconta le avventure di un monster truck rosso di nome Blaze, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Con loro tanti altri amici, tra cui Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon, continuano le avventure de “I Thunderman”, la famiglia di supereroi che vive nella città immaginaria di Hiddenville. Nonostante i superpoteri, i Thunderman cercano di condurre una vita il più normale possibile.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network vediamo “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie animata che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la sua strana famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00 altri quattro episodi di “Wacky Races”, la serie reboot dell’omonimo cartoon del 1968 di Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior tornano le avventure di Nancy, la divertente e stravagante bambina di 6 anni protagonista di “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha una personalità molto eccentrica e creativa e conquista tutti con la sua solarità.

