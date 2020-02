Il regista di REC, Jaume Balagueró, dirige un horror che nel cast vede Franka Potente e Christopher Lloyd. Il professor Samuel Solomon è un uomo distrutto da quando la sua fidanzata, nonché allieva, si è tolta la vita un anno prima. Inoltre, da qualche settimana ha un incubo ricorrente molto inquietante che la sua amica Susan ricollega al lutto. Le cose si complicano quando viene scoperto un delitto. La settima musa ti aspetta venerdì 21 febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Suspense.

Trinity College, Dublino. Il professor Samuel Solomon chiede ai suoi studenti una proposta alternativa poetica all'inferno di Dante, di cui sono stati letti dei brani in aula. Il professore è molto popolare tra gli studenti e ha anche una relazione segreta con una delle sue studentesse, Beatriz. La ragazza però soffre la clandestinità della relazione e si fa promettere da Solomon che lui l'amerà per sempre. Ottenuta la promessa, Beatriz va in bagno e si taglia le vene, suicidandosi. Un anno dopo, Solomon è ancora devastato da quanto è successo. Racconta alla collega Susan Gilard - l'unica che gli dimostra simpatia e comprensione - lo strano e terrificante incubo che ha da circa tre settimane. Solomon è convinto che l'incubo non abbia niente a che fare con il lutto che l'ha colpito. Susan è più dubbiosa. La foto della donna assassinata corrisponde alla donna che lui vede nell'incubo. Turbato dall'avvenimento, Solomon si intrufola di nascosto nella casa del delitto per scoprire qualche indizio che gli possa far capire cos'è successo e sorprende un'altra donna, Rachel, che è lì per lo stesso motivo: anche lei ha sognato l'omicidio. La ricerca di una spiegazione porterà alla scoperta del White Ring - un gruppo di studiosi dell'esoterico, ossessivamente dedito alla ricerca di prove dell'esistenza delle sette Muse mitologiche - e del micidiale oggetto dei suoi studi.