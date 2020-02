Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 18 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 18 febbraio, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer - Il vendicatore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Antoine Fuqua, con Bill Pullman, Denzel Washington, Marton Csokas, Melissa Leo, Vladimir Kulich. L’ex agente della CIA Robert McCall lavora come impiegato presso un supermercato del fai da te. Vive in solitudine in un appartamento spoglio e ogni sera cena da solo al diner sotto casa. È lì che incontra Alina, una prostituta russa adolescente tiranneggiata dal suo magnaccia Slavi. Quando la donna finisce in ospedale per via delle botte, Robert rispolvera il suo istinto omicida: partendo da Slavi e la sua gang risale la scala gerarchica del crimine russo, imbattendosi nello psicopatico killer Teddy e nel suo capo Vladimir Pushkin. Un film d’azione imperdibile, con un cast eccezionale.

Thunderbolt – Sfida mortale, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Gordon Chan, con Jackie Chan, Anita Yuen, Michael Wong, Thorsten Nickel, Yun Chor. Un meccanico, abile nel rintracciare auto truccate, viene sfidato ad una corsa mortale da un criminale che gli ha rapito la sorella. Un action film a tutto gas con Jackie Chan.

Constantine, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Francis Lawrence, con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf. L’esorcista Constantine affianca il detective Angela Dodson per indagare sul suicidio della sorella gemella di quest’ultima. Un film curioso, basato sulla serie di fumetti “Hellblazer” edita da Vertigo, etichetta della DC Comics.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Chesil Beach – Il segreto di una notte, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Dominic Cooke, con protagonisti Saoirse Ronan e Billy Howle. Inghilterra, 1962: la prima notte di nozze cambia per sempre il destino di due giovani sposi, niente andrà come ci si aspetta. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo “Chesil Beach” di Ian McEwan.

Angel Eyes - Occhi d'angelo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di Luis Mandoki, con Jennifer Lopez, Shirley Knight, Sonia Braga, Victor Argo, Jeremy Sisto. Sharon Pogue è una detective della polizia di Chicago. Mentre insegue un sospettato viene aggredita da uno sconosciuto e salvata da un misterioso uomo, Catch. I due si innamorano, ma mentre il loro rapporto si consolida, devono fare i conti con i segreti nascosti nella loro vita passata. Un dramma sentimentale ambientato a Chicago.

Paradiso amaro, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Alexander Payne, con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley, Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’ora legale, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e dalla condotta integerrima. Film da vedere per ridere - amaramente - sul malcostume italiano.

Overboard, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale diretta da Bob Fisher, con Anna Faris, Swoosie Kurtz, John Hannah, Eva Longoria, Eugenio Derbez. Kate è una madre single di tre bambine e si dedica a più lavori, tra cui le pulizie domestiche. Quando come cliente le capita lo sprezzante Leonardo Montenegro, rampollo di una delle famiglie più ricche del mondo e playboy impenitente, sono scintille. Dopo averla cacciata senza compenso, Leonardo ha un incidente sulla sua nave e perde la memoria. Kate escogita un piano diabolico per sfruttare la sua amnesia e vendicarsi. Remake della commedia anni ’80 interpretata da Kurt Russell e Goldie Hawn.

Nudi e felici, ore 21:15 Sky Cinema Comedy

Regia di David Wain, con Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman, Ken Marino. Il film racconta la storia di una coppia che, dopo aver perso tutti i soldi, decide di trasferirsi da New York ad Atlanta per rifugiarsi in una comunità hippy. Una pellicola ironica.

Immaturi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giovanna Ralli. Un intoppo burocratico porta all’annullamento di un esame di maturità di 20 anni prima. E così sei uomini e donne quasi quarantenni devono riprendere in mano i libri di scuola e sostenere, di nuovo, la prova finale. Una situazione al limite del paradossale che riunirà amici di vecchia data. Divertente commedia corale.

In amore niente regole, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto e interpretato da George Clooney, affiancato sul set dalla meravigliosa Renée Zellweger. Il capitano di una squadra di football in difficoltà e una giovane promessa dello sport si contendono il cuore di una giornalista. Il film è parzialmente basato sulla storia dei Duluth Eskimos.

Abbronzatissimi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Bruno Gaburro, con Eva Grimaldi, Alba Parietti, Jerry Calà, Mauro Di Francesco. Storie d’amore estive si incrociano nello scenario balneare di Rimini. Un pianista è l'amante di una donna ricca che desidera per lui un futuro da assassino, una giovane prostituta cerca il vero amore, due operai si vogliono sposare. Una commedia in riva al mare.

Rat Race, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Jerry Zucker, film con Rowan Atkinson, John Cleese, Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., Seth Green, Jon Lovitz. Donald Sinclair, eccentrico proprietario di casinò a Las Vegas, organizza una caccia al tesoro. I partecipanti devono gareggiare per conquistare una grossa somma di denaro depositata in una stazione che dista 563 miglia da Las Vegas. Le regole sono: nessuna regola. Film comico per una serata divertente.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana II - Il dono del serpente, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Ask Hasselbalch, con Rebecca Emilie Sattrup, Allan Hyde, Jakob Oftebro, Nicolas Bro, Søren Malling. Dina unisce le sue abilità soprannaturali con quelle di suo padre per sfidare il malvagio Drakan. Secondo capitolo della saga fantasy tratta dai celebri romanzi di Lene Kaaberbol.

Film thriller da vedere stasera in TV

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Steven Knight. Un film con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane, Jason Clarke. McConaughey è John Mason, un uomo che dopo il divorzio si è ritirato, con lo pseudonimo di Baker Dill, su un’isoletta caraibica, dove si guadagna da vivere facendo il pescatore. La sua ritrovata tranquillità viene sconvolta dall’arrivo dell’ex moglie Karen, seguita dal loro figlio Patrick. Ben presto, Baker si rende conto di essere al centro di una complessa macchinazione, mentre attorno a lui realtà e immaginazione si vanno sempre più confondendo. Un thriller che sbalordisce lo spettatore con una serie di imprevedibili svolte narrative.

Gangster Squad, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Anthony Mackie, Josh Brolin, Giovanni Ribisi. Los Angeles, 1949: il pugile ebreo Mickey Cohen risale la gerarchia della criminalità a colpi di pistola e crimini efferati. Padrone superbo e incontrastato della città, compra tutto e tutti deciso a superare i confini di Los Angeles e a prendersi anche Chicago. Un film che ricorda “Gli Intoccabili”, piacerà agli amanti del genere.

Film western da vedere stasera in TV

… E poi lo chiamarono il Magnifico, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film di Enzo Barboni, con Harry Carey Jr., Terence Hill, Gregory Walcott, Enzo Fiermonte, Furio Meniconi. Thomas è figlio di un nobile inglese ed è stato educato in modo perfetto. Quando si trasferisce nel selvaggio West per ricevere l'eredità paterna, diventa immediatamente bersaglio di commenti poco gradevoli da parte dei pionieri. Sarà l'amore per una bella ragazza a farlo diventare ben presto un abile pistolero. Un western all’italiana con Terence Hill.

