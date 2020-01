Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 16 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantascienza e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Regression, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller diretto da Alejandro Amenábar, con Ethan Hawke, Emma Watson, David Thewlis, Lothaire Bluteau, Dale Dickey e David Dencik. Un detective investiga sugli orrori di una città del Minnesota, dove si nascondono orribili verità su abusi sessuali e riti satanici.

An Acceptable Loss - Decisione Estrema, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller politico diretto da Joe Chappelle, con Tika Sumpter e Jamie Lee Curtis. Elizabeth Lamm, detta Libby, è una docente universitaria, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti. La sua ritrovata tranquillità viene interrotta quando uno studente della sua università, Martin, comincia a perseguitarla. Come se non bastasse, allo stesso tempo comincia a subire pressioni da parte del governo americano, preoccupato che lei possa rivelare dettagli scottanti su di un’operazione a cui ha preso parte in passato.

The watcher, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2000 diretto da Joe Charbanic, con Keanu Reeves, Marisa Tomei, James Spader, Ernie Hudson, Chris Ellis e Robert Cicchini. Un ex agente dell’FBI si ritrova costretto a tornare in azione, sulle tracce di un serial killer già affrontato in passato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Foxtrot - La danza del destino, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Samuel Maoz, con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray, Gefen Barkai, Dekel Adin e Shaul Amir. Quando tre ragazzi in divisa suonano alla sua porta, Dafna capisce subito cosa sono venuti a dirle e cade a terra priva di sensi. Sedata per qualche ora con un sonnifero, lascia al marito Michael il peso indicibile della notizia della morte del figlio Jonathan. L’evento mette in crisi una famiglia non troppo unita.

Hilary and Jackie, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1998 diretto da Anand Tucker, con Emily Watson, Rachel Griffiths, James Frain, Charles Dance e Celia Imrie. La pellicola racconta il vero dramma famliare della famosa violoncellista britannica Jackie Du Pre’ e dell’inseparabile sorella Hilary.

Manchester By The Sea, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2016 diretto da Kenneth Lonergan, con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges e Gretchen Mol. Un idraulico di Boston torna a casa a Manchester dopo la notizia della morte del fratello. Qui scopre di essere stato nominato tutore del nipote adolescente Patrick.

Film commedia da vedere stasera in TV

Senti chi parla, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 1989 diretto da Amy Heckerling, con George Segal, John Travolta, Olympia Dukakis, Kirstie Alley, Abe Vigoda e Bruce Willis. Una giovane donna americana e consulente fiscale resta incinta di un uomo sposato che la lascia non appena scopre la notizia. La ragazza si ritrova ad affrontare la gravidanza da sola, fino a incontrare al momento del parto un affascinante e simpatico tassista.

La perla del paradiso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale de 2018 diretta da Gary Yates, con Jill Wagner, Kristoffer Polaha, Rob Kipa-Williams, Naomi Sequeira e Dina Gillespie. Colin Page e Alex Anderson, rispettivamente scrittore e fotografa di una nota rivista, partono per le isole Fiji alla ricerca della famigerata perla blu. L’avventura sarà tutt’altro che facile, ma contribuirà ad avvicinare sentimentalmente i due protagonisti.

Cose da maschi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Chris Koch, con Jason Lee, Julia Stiles, Selma Blair, James Brolin, Shawn Hatosy e Lochlyn Munro. La mattina dopo il suo addio al celibato, svegliandosi nel letto con una donna sconosciuta, Paul crede di aver tradito la sua futura moglie. Sentendosi colpevole cercherà di nascondere la cosa con risultati disastrosi.

10 giorni senza mamma, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2019 diretto da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo è responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, marito e papà. Si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

Fuga di cervelli, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana di Paolo Ruffini con Luca Peracino, Paolo Ruffini, Guglielmo Scilla, Frank Matano e Andrea Pisano. Emilio è innamorato di Nadia sin da quando era bambino, ma non ha mai trovato il coraggio per confessarglielo. Nadia parte per studiare a Oxford e lui rischia di perderla per sempre, ma decide di seguirla insieme ai suoi insoliti amici. Insieme, il gruppo affronterà una serie di avventure demenziali che vi strapperanno un sorriso.

Viva l'Italia, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 2012 diretto da Massimiliano Bruno, con Raoul Bova, Michele Placido, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann e Rocco Papaleo. Colpito da una malattia al cervello, un politico corrotto diventa improvvisamente il paladino delle persone oneste. Un film divertente per una serata da passare con tutta la famiglia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer - Il mondo nascosto, ore 21:00 Sky Cinema Family

Il film d’animazione, diretto da Dean DeBlois, è il terzo capitolo dell’epopea fantastica nata dalla penna di Cressida Cowell. Hiccup e Sdentato hanno fatto carriera e comandano rispettivamente uomini e draghi in maniera equilibrata per assicurare una convivenza serena. Ma tutto cambia quando lo spietato Grimmel il Grifagno decide di attuare un piano diabolico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Commando, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 1985 diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, Vernon Wells, James Olson e David Patrick Kelly. Un ex colonnello dell’esercito viene coinvolto in azioni criminali quando la figlia viene rapita da un feroce dittatore.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il mistero di Donald C., ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di James Marsh, un’incredibile storia vera con Colin Firth e Rachel Weisz. Per risanare la sua azienda, Donald Crowhurts decide di provare il proprio valore nella Golden Globe Challenge, la prima competizione di vela solitaria intorno al mondo senza scalo. Sostenuto dalla moglie e dai tre figli, si lancia in questa avventura senza nessuna esperienza. Biopic sulla folle impresa di Donald Crowhurst.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Red 2, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’avventura del 2013 diretto da Dean Parisot, con Catherine Zeta-Jones, Byung-Hun Lee, Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren. Torna sullo schermo la squadra della CIA di “Red”, pellicola del 2010 diretta da Robert Schwentke e basata sull'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis. La squadra viene richiamata al lavoro per affrontare una nuova serie di nemici per tutta l’Europa.

The great wall, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un film di Zhang Yimou, con Matt Damon e Pedro Pascal. Dopo essere stato catturato, un mercenario è costretto a unirsi a un gruppo di guerrieri incaricati di difendere la Muraglia Cinese da un’inarrestabile orda di mostri assetati di sangue. Il più grande film della storia del cinema cinese (si tratta della prima produzione in lingua inglese del regista), girato interamente in Cina.

